Vantilatörü klimaya çeviren yöntem ortaya çıktı. Buz gibi yapıyor

Klima olmayan yaz günlerinde serinlemek için birçok yöntem olduğu biliniyor. Bunlardan biri de vantilatörünüzü bir mini klimaya dönüştürmek olduğu bildirildi.

Vantilatörün önüne buz küpleri yerleştirerek etkisini önemli ölçüde artırabileceği ortaya çıktı.

Vantilatör tarafından üflenen hava buz küpleri ile soğuyarak, odanızın sıcaklığını daha hızlı ve etkili bir şekilde düşürdüğü bildirildi.

Özellikle klima imkanı olmayan alanlarda bu yöntem, sıcak yaz günlerinde serinlemek için mükemmel bir çözüm sunacağı bildirildi.

Buz küplerinin erime süresine bağlı olarak soğutma etkisi bir süre devam edecek.

ETKİNLİĞİNİ DAHA FAZLA ARTIMAK İÇİN…

Buz küplerini bir kaseye koyup, bu kasenin üzerine bir vantilatör yerleştirebilirsiniz. Bu sayede buharlaşan soğuk hava odanın daha geniş bir alanına yayılır.

Vantilatörünüzü pencerenin yakınına yerleştirerek, içeriye serin hava girişini sağlayabilirsiniz.

Perdelerinizi ve panjurlarınızı güneş ışığı içeri girmeden önce kapatarak, odanızın ısınmasını önleyebilirsiniz. Bu basit ama etkili ipuçları ile klimasız ortamlarda da serin ve konforlu bir yaz geçirebilirsiniz. Bu yöntemin serinlik etkisi, buz küplerinin miktarına ve odanızın büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.