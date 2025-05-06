Vantilatörün çok daha iyi soğutmasını sağlayan tüyo! Ev buz gibi oluyor

Neyse ki, sosyal medyada viral olan zekice bir yöntem sayesinde vantilatörünüzü adeta bir klimaya dönüştürmek mümkün!

2024 Yazının Kurtarıcısı: Vantilatörü Klimaya Çevirme Yöntemi!

"hulyaisback" isimli sosyal medya kanalı tarafından paylaşılan ve büyük ilgi gören bu yöntem, basit malzemelerle vantilatörünüzün serinletme gücünü önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Bu sayede hem elektrik faturasından tasarruf edebilir hem de klima çarpması riskini azaltabilirsiniz.

Adım Adım Vantilatörü Klimaya Çevirme Rehberi:

Geniş Bir Şişeyi Hazırlayın: Öncelikle geniş bir plastik şişeyi (örneğin büyük bir su şişesi) ortadan ikiye kesin. Delikler Açın: Şişenin üst kısmına, yani kestiğiniz kenara yakın yerlere birkaç adet küçük delik açın. Bu delikler, soğuk havanın dışarı çıkmasını sağlayacak. İple Bağlayın: Açtığınız deliklerden birinden bir ip geçirin ve şişenin iki parçasını birbirine bağlayarak asılabilir bir düzenek oluşturun. Buz Küplerini Ekleyin: Hazırladığınız şişe parçalarının içine bol miktarda buz küpü doldurun. Vantilatörün Arkasına Asın: İpi kullanarak buz dolu şişe düzeneklerini vantilatörün arka kısmına, hava akımının olduğu bölgeye asın. Vantilatörü Çalıştırın ve Bekleyin: Vantilatörü çalıştırın ve yaklaşık 10 dakika bekleyin. Bu süre zarfında vantilatör, buzun soğukluğunu emerek normalden çok daha serin bir hava üflemeye başlayacaktır.

Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Bu yöntemi kullanırken vantilatörünüzün motoruna zarar vermemeye özen göstermek önemlidir: