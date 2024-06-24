Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Düzenleme: Kaynak: AA
Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Port Olry şehrinin 51 kilometre kuzeydoğusu olarak tespit edildi.

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Yaklaşık 156 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı verilmedi. Depremle ilgili şu ana kadar can veya mal kaybına dair bir açıklama yapılmadı.

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VANUATU NEREDE? TARİHÇESİ?

Vanuatu, Güney Pasifik Okyanusu'nda, Fiji'nin batısında ve Avustralya'nın doğusunda yer alan bir ada ülkesidir. Yaklaşık 13 ana ve birçok küçük adadan oluşan bir takımada olan Vanuatu, kuzeyden güneye doğru düzensiz bir Y şeklinde yaklaşık 650 km uzanır.

Vanuatu'nun tarihçesi, Lapita kültürünün insanlarının M.Ö. 1300 yıllarında Melanezya adalarından kuzey Vanuatu'ya yerleşmesiyle başlar. Daha sonra, Polinezya kökenli insanların Aniwa ve Futuna adalarına göç ettiği ve yaklaşık 1200 yılında, büyük şef Roy Mata'nın (veya Roymata) merkezi Vanuatu'da yüksek derecede stratejik bir toplum kurduğu biliniyor.

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Avrupalıların adalarla ilk teması 1606 yılında Portekizli kaşif Pedro Fernández de Quirós ile başlamış, ardından Fransız gezgin Louis-Antoine de Bougainville (1768) ve İngiliz kaptan James Cook (1774) gelmişti.

1840'lardan itibaren Avrupalı misyonerler ve sandal ağacı tüccarları adaların kenar bölgelerine yerleşmiş, ancak yerli halk üzerindeki etkileri sınırlı kalmıştır. Vanuatu. 1860'lardan sonra, Fiji, Yeni Kaledonya ve Queensland, Avustralya'daki plantasyonlarda köle olarak çalıştırılan binlerce ni-Vanuatu erkek ve kadının evlerine dönmesiyle önemli kültürel değişimler yaşanmıştı.

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Vanuatu, 1980 yılında İngiltere ve Fransa'nın ortak yönetimindeki bir kondominyum olan Yeni Hebridler'den bağımsızlığını kazanmıştır

Ülkenin adı, yerel Melanezya dillerinde "Sonsuza Dek Bizim Toprağımız" anlamına gelir ve başkenti, en büyük şehri ve ticaret merkezi Port Vila, Éfaté adasında bulunur.

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