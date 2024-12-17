Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı da yapıldı

Kaynak: İHA
Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı da yapıldı

Ada ülkesi Vanuatu'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti. Tsunami uyarıları da yapılırken bir süre sonra uyarı kaldırıldı.

Ada ülkesi Vanuatu'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti.

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da yerel saatle 12.47'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre deprem 57.1 kilometre derinlikte kaydedildi. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Polis 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. ABD, İngiltere, Fransa ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin de aralarında bulunduğu yabancı misyonlara ev sahipliği yapan bir bina kısmen çöktü. Araştırmacı gazetecilik kuruluşu Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nden (OCCRP) Dan McGarry tarafından paylaşılan görüntüde ise Port Vila'yı uluslararası nakliye terminaline bağlayan yolun heyelan nedeniyle kapandığı görüldü. Şiddetli depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ise kısa süre sonra kaldırıldı.

Başkentin büyük bölümünde hissedilen depremde hasarın boyutu henüz bilinmiyor.

Son Haberler
Adıyaman kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Adıyaman kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı
Güney Kore'de 'sıkıyönetim komutanı' Park An-su tutuklandı
Güney Kore'de 'sıkıyönetim komutanı' tutuklandı
Dün hastaneye kaldırılmıştı! Ferdi Tayfur yoğun bakıma alındı
Dün hastaneye kaldırılmıştı! Ferdi Tayfur yoğun bakıma alındı
TMSF'den dev satış. İhaleye çıkıldı
TMSF'den dev satış. İhaleye çıkıldı