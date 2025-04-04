VAR hakemi maç yönetirken bahis oynadı! Futbol dünyasında görülmemiş skandal

Bulgaristan futbolu, eşi benzeri görülmemiş bir skandalla sarsıldı. Ülkenin en üst düzey futbol liginde görev yapan bir VAR odası teknisyeninin, görev aldığı maç esnasında canlı bahis oynadığı iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Olay, spor kamuoyunda ve sosyal medyada büyük bir şok ve tepkiyle karşılandı.



Edinilen bilgilere göre, skandal olay geçtiğimiz günlerde Bulgaristan Ligi'nde oynanan önemli bir müsabaka sırasında yaşandı. VAR odasında görevli olduğu belirtilen teknisyenin, maçın kritik anları yaşanırken kişisel cihazından veya sistem üzerinden bir bahis sitesine erişerek canlı bahis yaptığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler, kaynağı belirsiz bir şekilde sızdırıldı.

Görüntülerin hızla yayılması, futbolun adil yönetimi ve hakemlerin tarafsızlığı konusunda ciddi endişelere yol açtı.

BULGAR FEDERASYONU AÇIKLAMA YAPMADI

Özellikle VAR sisteminin futbolda adaleti sağlamak amacıyla kullanıldığı bir dönemde, sistemin içinden bir görevlinin böylesi bir eyleme karışması, teknolojinin etik kullanımı ve denetimi hakkında da soru işaretleri doğurdu.



Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan (BFU) konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, ülkedeki spor medyası ve futbolseverler olayın derhal soruşturulması ve sorumlular hakkında gerekenin yapılması yönünde çağrılarda bulundu.