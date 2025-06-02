VAR ile futbolda adalet arayışı! Teknoloji sahada neleri değiştirdi?

Futbol, dünyanın en popüler sporu olmasının yanı sıra, en çok tartışılan spor dallarından biri. Hakem kararlarının maç sonuçlarını doğrudan etkilediği bu oyunda, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, adaleti sağlama iddiasıyla 2018’den bu yana sahalarda. Ancak, VAR’ın futboldaki etkisi, hem oyuncular hem de taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu teknolojinin spora getirdiği yenilikleri ve yarattığı sorunları mercek altına aldı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından geliştirilen VAR sistemi, hakemlerin maç sırasında kritik kararları gözden geçirmesine olanak tanıyor.

Ofsayt, penaltı, kırmızı kart ve gol gibi tartışmalı pozisyonlarda kullanılan sistem, yüksek çözünürlüklü kameralar ve özel bir monitör odasında görev yapan yardımcı hakemler aracılığıyla işledi.

IFAB’nin 2025 raporuna göre, VAR’ın doğruluk oranı %98’in üzerinde; ancak bu istatistik, sahadaki gerilimi ve taraftar tepkilerini dindirmeye yetmedi.

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan bir çalışma, VAR’ın hakemlerin karar alma süreçlerini nasıl etkilediğini inceledi.

Araştırma, VAR’ın özellikle elit seviyedeki hakemlerin stres düzeyini artırdığını, ancak aynı zamanda daha objektif kararlar alınmasını sağladığını ortaya koydu.

Çalışmada, 2007-2020 yılları arasında Türkiye futbol liglerinde görev yapan 129 hakemin verileri analiz edildi. Bulgular, VAR kullanımının maçlarda sportmenlik dışı davranışları azalttığını, ancak hakemlerin karar süreçlerinde ek bir baskı unsuru oluşturduğunu gösterdi.

Yabancı uzmanlar da VAR’ın etkileri konusunda ikiye bölünmüş durumda. İngiltere Premier Lig’de uzun yıllar hakemlik yapan Mark Clattenburg, The Guardian’a verdiği demeçte, “VAR, hakemlerin güvenilirliğini artırıyor, ancak oyunun akışını keserek seyirci deneyimini olumsuz etkiliyor” dedi.

Clattenburg’a göre, teknolojinin doğruluğu tartışılmaz, ancak uygulama sırasında hakemlerin VAR’a aşırı bağımlılığı, sahadaki otoritelerini zedeledi. Öte yandan, İtalyan hakem Pierluigi Collina, FIFA’nın resmi yayın organında, VAR’ın “futbolun adalet arayışında devrim yarattığını” savundu.

Collina, sistemin insan hatasını en aza indirdiğini ve özellikle kritik maçlarda güvenilirliği artırdığını vurguladı.

Ancak VAR, her zaman adaleti sağlamadı. İngiltere’de düzenlenen ve kafa vuruşunun yasaklandığı bir maç, teknolojinin sınırlarını test eden ilginç bir deneydi. Bu maç, bilimsel araştırmaların kafa vuruşlarının beyin hastalıklarıyla bağlantısını ortaya koymasının ardından düzenlendi.

VAR, bu tür deneysel kuralların uygulanmasında da kritik bir rol oynadı, ancak taraftarlar ve oyuncular arasında kafa vuruşunun yasaklanması tartışmaları, teknolojinin oyunun ruhunu değiştirdiğine dair eleştirileri artırdı.

VAR FUTBOLUN GELECEĞİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRECEK?

Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi’nde yayımlanan bir başka çalışma, VAR’ın fizyolojik ve zihinsel dayanıklılık üzerindeki etkilerini inceledi. 2019-2020 sezonunda Türkiye’nin profesyonel liglerinden 391 futbolcunun verilerini analiz eden araştırma, VAR kararlarının oyuncuların stres seviyelerini artırdığını, ancak aynı zamanda daha adil bir oyun ortamı sağladığını ortaya koydu.

Taraftarlar cephesinde ise VAR, hem bir kurtarıcı hem de bir hayal kırıklığı olarak görüldü.

Sosyal medyada yapılan anketlerde, taraftarların %60’ı VAR’ın adaleti artırdığını düşünürken, %40’ı sistemin oyunun heyecanını azalttığını savundu. Bu ikilem, teknolojinin futboldaki rolünü yeniden değerlendirme ihtiyacını ortaya koydu.

VAR, futbolun adalet arayışında önemli bir adım olsa da, tartışmaları bitirmekten uzak.

Teknolojinin sahadaki etkisi, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle daha iyi anlaşılmaya devam ediyor. Ancak kesin olan bir şey var: VAR, futbolun ruhunu değiştirdi ve bu değişim, hem saha içinde hem de tribünlerde uzun süre konuşulmaya devam edecek.