VAR kaldırılıyor. Kulüpler 9 maddeyle 'isyan' etti

Premier Lig kulüpleri, gelecek ay düzenlenecek olan yıllık genel kurul toplantısında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelecek sezon itibarıyla ligin maçlarında kullanılmaması yönünde bir öneriyi oylamaya sunacak.

İngiltere basınında çıkan habere göre; Wolverhampton Wanderers tarafından Premier Lig’e sunulan ve VAR’ın bu yaz sona erdirilmesini talep eden önerge, 6 Haziran’da Harrogate’de yapılacak olan yıllık toplantıda 20 kulübün temsilcileri tarafından değerlendirilecek.

Wolves tarafından yapılan resmi açıklamada, VAR’ın kaldırılması yönündeki teklifin, Premier Lig’e, hakemler kuruluşu PGMOL’e ve diğer kulüplere duyulan saygı çerçevesinde ve dikkatli bir değerlendirme sonucunda sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Suçlanacak bir durum yok. Futbolun iyiliği için en iyi sonucu elde etmeye çalışıyoruz ve tüm paydaşlar teknolojinin başarılı olması için yoğun çaba sarf ediyorlar. Ancak, Premier Lig’de beş sezon boyunca VAR’ın uygulanmasının ardından, sistem hakkında yapıcı ve eleştirel bir tartışmanın zamanı gelmiştir. Görüşümüz, doğrulukta küçük bir artışın, oyunun ruhuna aykırı bir bedel ödememize neden olduğu ve bu nedenle 2024/25 sezonundan itibaren VAR’ın kaldırılması gerektiğidir” ifadelerine yer verildi.

Premier Lig sözcüsü ise konu hakkında yaptığı açıklamada, “Premier Lig, kulüplerle VAR üzerine bir tartışma yürüteceğimizi doğrulayabilir. Kulüpler, hissedarlar toplantısında öneri sunma hakkına sahiptir ve VAR’ın kullanımıyla ilgili endişelerin farkındayız. Bununla birlikte, lig olarak VAR kullanımını destekliyoruz ve PGMOL ile birlikte oyunun ve taraftarların yararına sürekli iyileştirmeler yapmaya kararlıyız” dedi.

VAR'dan şikayet nedenleri 9 maddede sıralandı:

1- Gol sevinçleri ve futbolu özel kılan spontane tutku üzerindeki etkisi

2- Uzun VAR kontrolleri ve zayıf iletişim nedeniyle stadyumlarda hayal kırıklığı ve karışıklık

3- Protestolar, Premier Lig marşının yuhalanması ve VAR'a karşı tezahüratlarla daha düşmanca bir atmosfer

4- VAR'ın açık ve bariz hataları düzeltme amacının aşılması, artık öznel kararların aşırı analiz edilmesi ve oyunun akışkanlığı ve bütünlüğünün tehlikeye atılması

5- VAR'ın sağladığı güvenlik ağı nedeniyle saha içi hakemlerin hesap verebilirliğinin azalması ve bunun da sahadaki otoritenin erozyona uğramasına yol açması

6- VAR'a rağmen hataların devam etmesi, taraftarların birden fazla görüntü ve tekrarın ardından insan hatasını kabullenememesi, hakemlik standartlarına olan güveni zedelemesi

7- Uzun VAR kontrolleri ve daha fazla ek süre ile Premier Lig'in hızlı temposunun bozulması ve maçların aşırı uzun sürmesine neden olması

8- VAR kararları hakkındaki sürekli söylemlerin çoğu zaman maçın kendisini gölgede bırakması ve ligin itibarını zedelemesi

9- VAR'ın tamamen saçma yolsuzluk iddialarını körüklemesiyle güven ve itibar erozyonu