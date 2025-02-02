VAR kararlarının damga vurduğu maç Alanyaspor'un

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'nin penaltı kaçırdığı maçı Corendon Alanyaspor, 1-0 kazandı. Bu mağlubiyetle Göztepe'nin 22 maçlık iç saha yenilmezlik serisi sona erdi.

VAR KARARLARI DAMGA VURDU

Göztepe lehine 80. dakikada penaltı kararı veren Arda Kardeşler, 44 ve 59’da ise İzmir temsilcisi lehine verdiği penaltı kararlarını VAR müdahalelerinin ardından iptal etti. Hakem Kardeşler, 66. dakikada ise VAR incelemesinin ardından Göztepe’nin golünü iptal etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada hızlı hücuma çıkan Göztepe’de Romulo, sağ çaprazda topla buluştu ve içeriye girer girmez şutunu çekti. Soluna uzanan kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

30. dakikada Romulo’nun kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Balkovec’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Lima kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0