VAR kararlarının damga vurduğu maç Alanyaspor'un

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
VAR kararlarının damga vurduğu maç Alanyaspor'un

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'nin penaltı kaçırdığı maçı Corendon Alanyaspor, 1-0 kazandı. Bu mağlubiyetle Göztepe'nin 22 maçlık iç saha yenilmezlik serisi sona erdi.

VAR KARARLARI DAMGA VURDU

Göztepe lehine 80. dakikada penaltı kararı veren Arda Kardeşler, 44 ve 59’da ise İzmir temsilcisi lehine verdiği penaltı kararlarını VAR müdahalelerinin ardından iptal etti. Hakem Kardeşler, 66. dakikada ise VAR incelemesinin ardından Göztepe’nin golünü iptal etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada hızlı hücuma çıkan Göztepe’de Romulo, sağ çaprazda topla buluştu ve içeriye girer girmez şutunu çekti. Soluna uzanan kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

30. dakikada Romulo’nun kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Balkovec’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Lima kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Son Haberler
VAR kararlarının damga vurduğu maç Alanyaspor'un
VAR kararlarının damga vurduğu maç Alanyaspor'un
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 11'i belli oldu
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 11'i belli oldu
Samsun’da inşaattan düşen işçi ölümden döndü
İnşaattan düşen işçi ölümden döndü
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi önemli eksik
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi önemli eksik
AKP'li Şamil Tayyar'dan teğmenlerin ihracı sonrası dikkat çeken paylaşım!
AKP'li Şamil Tayyar'dan teğmenlerin ihracı sonrası dikkat çeken paylaşım!