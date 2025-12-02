Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın geride kalmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen VAR kayıtlarını açıkladı.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI PENALTI KARARI

VAR: Alper, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Alper Akarsu: Geldim oynatabilirsin. Gördüm temas noktasını oynat. Topa müdahale olup olmadığını gösterebilir misin farklı açıdan? Tamam gördüm. Penaltı kararı veriyorum, kart vermiyorum.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI PENALTI KARARI

VAR: Umut hocam potansiyel penaltı için seni incelemeye davet ediyorum.

Hakem Halil Umut Meler: Geldim.

VAR: Önce sana ele temas halini gösteriyorum.

Hakem Halil Umut Meler: Ele teması gördüm.

VAR: Şimdi geniş açıdan vereceğim.

Hakem Halil Umut Meler: Geniş açıdan ver. Eli doğal konumda değil 70 numaralı oyuncunun doğru mudur?

VAR: Evet 70 numara.

Hakem Halil Umut Meler: Tamamdır, penaltıyla oyuna başlıyorum arkadaşlar.

FENERBAHÇE-GALATASARAY İPTAL EDİLEN GOL

VAR: Yasin beni duyuyor musun?

Hakem Yasin Kol: Söyle Ali.

VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı sana sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Yasin Kol: Ne? Anlamadım.

VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.

Hakem Yasin Kol: Tamam.

VAR: Son akışını da göstereceğiz. Şu an temas noktasını gösteriyorum.

Hakem Yasin Kol: Gördüm, gördüm.

VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.

Hakem Yasin Kol: Göster

VAR: Diğer açı

Hakem Yasin Kol: Tamam Ali.

VAR: Devam edicem APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR PENALTI ÖNCESİ ELLE OYNAMA

VAR: Potansiyel penaltı, öncesinde de APP'deki faul için sana inceleme öneriyorum.

VAR: Kadir bu temas anı toptan sonraki. Şimdi göstereceğim sana bir daha.

Hakem Kadir Sağlam: Başka açın var mı? Başka açıdan da göreyim.

VAR: Göstereceğim şimdi başka açı.

Hakem Kadir Sağlam: Görüyorum tabanıyla. Evet, temas anı. Top oyunda mı? Bir de ona bakalım.

VAR: Oyunda. Burada da oyunda olduğunu gösteriyorum sana.

Hakem Kadir Sağlam: Tamam oyunda olduğunu da gördüm.

VAR: Şimdi APP'deki eli göstereceğim sana.

Hakem Kadir Sağlam: Tamam bekliyorum.

VAR: Şu an APP'deki elle oynamayı gösteriyorum sana.

Hakem Kadir Sağlam: Evet.

VAR: APP'nin tamamını da izleteceğim.

Hakem Kadir Sağlam: Başka açı daha ver. Evet bu açı daha iyi görüyorum.

VAR: APP'nin tamamını izleteceğim sana ayrılma.

Hakem Kadir Sağlam: Tamam Alper gördüm. APP'deki elle olduğu için direkt serbest vuruşla başlayacağım herhangi bir kart vermiyorum.