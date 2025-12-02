Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın geride kalmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen VAR kayıtlarını açıkladı.
TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI PENALTI KARARI
VAR: Alper, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
Hakem Alper Akarsu: Geldim oynatabilirsin. Gördüm temas noktasını oynat. Topa müdahale olup olmadığını gösterebilir misin farklı açıdan? Tamam gördüm. Penaltı kararı veriyorum, kart vermiyorum.
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI PENALTI KARARI
VAR: Umut hocam potansiyel penaltı için seni incelemeye davet ediyorum.
Hakem Halil Umut Meler: Geldim.
VAR: Önce sana ele temas halini gösteriyorum.
Hakem Halil Umut Meler: Ele teması gördüm.
VAR: Şimdi geniş açıdan vereceğim.
Hakem Halil Umut Meler: Geniş açıdan ver. Eli doğal konumda değil 70 numaralı oyuncunun doğru mudur?
VAR: Evet 70 numara.
Hakem Halil Umut Meler: Tamamdır, penaltıyla oyuna başlıyorum arkadaşlar.
FENERBAHÇE-GALATASARAY İPTAL EDİLEN GOL
VAR: Yasin beni duyuyor musun?
Hakem Yasin Kol: Söyle Ali.
VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı sana sahada inceleme öneriyorum.
Hakem Yasin Kol: Ne? Anlamadım.
VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.
Hakem Yasin Kol: Tamam.
VAR: Son akışını da göstereceğiz. Şu an temas noktasını gösteriyorum.
Hakem Yasin Kol: Gördüm, gördüm.
VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.
Hakem Yasin Kol: Göster
VAR: Diğer açı
Hakem Yasin Kol: Tamam Ali.
VAR: Devam edicem APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et
SAMSUNSPOR-ALANYASPOR PENALTI ÖNCESİ ELLE OYNAMA
VAR: Potansiyel penaltı, öncesinde de APP'deki faul için sana inceleme öneriyorum.
VAR: Kadir bu temas anı toptan sonraki. Şimdi göstereceğim sana bir daha.
Hakem Kadir Sağlam: Başka açın var mı? Başka açıdan da göreyim.
VAR: Göstereceğim şimdi başka açı.
Hakem Kadir Sağlam: Görüyorum tabanıyla. Evet, temas anı. Top oyunda mı? Bir de ona bakalım.
VAR: Oyunda. Burada da oyunda olduğunu gösteriyorum sana.
Hakem Kadir Sağlam: Tamam oyunda olduğunu da gördüm.
VAR: Şimdi APP'deki eli göstereceğim sana.
Hakem Kadir Sağlam: Tamam bekliyorum.
VAR: Şu an APP'deki elle oynamayı gösteriyorum sana.
Hakem Kadir Sağlam: Evet.
VAR: APP'nin tamamını da izleteceğim.
Hakem Kadir Sağlam: Başka açı daha ver. Evet bu açı daha iyi görüyorum.
VAR: APP'nin tamamını izleteceğim sana ayrılma.
Hakem Kadir Sağlam: Tamam Alper gördüm. APP'deki elle olduğu için direkt serbest vuruşla başlayacağım herhangi bir kart vermiyorum.