Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına ait video yardımcı hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçında kazandığı penaltı tartışma yaratmıştı.

19. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Dorgeles Nene, Jure Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan önce oyunu devam ettirdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

Karara tepki gösteren Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, pozisyonun ardından stadı terk etmişti.

Ali Şansalan ve VAR hakemi Erkan Engin arasındaki konuşmalar, kayıtlara şu şekilde yansıdı:

Erkan Engin: Ali, VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Ali Şansalan: Evet geldim Erkan abi, gösterir misin bana? Tamam, gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağına net temas var, çalımı attıktan sonra gördüm. Balkovec, 29 numara değil mi?

Erkan Engin: Doğrudur, doğrudur.