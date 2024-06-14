Var Mısın Yok Musun ile ünlenen Mevlüt Acaroğlu 'Benimki televizyondan emlağa uzanan başarılı bir serüven'

Pandemi döneminden itibaren hızlanan tersine göç furyası, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden kırsala olan göçleri artırarak emlak sektöründe yeni dinamikler oluşturdu. Isparta, Ordu, Artvin, Ağrı ve Van gibi illerdeki konut imarlı arsaların değerleri hızla artarken, yatırımcılar yeni fırsatlar aramaya başladı.

Emlakyap: Yeni Nesil Dijital Emlak Ofisleri

Mevlüt Acaroğlu ve Murat Hazan tarafından kurulan Emlakyap, emlak sektörüne yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Platform, gayrimenkullerin satış ve kiralanmasında yeni nesil yöntemler kullanarak mülk ilanlarını 60’tan fazla ülkede, 120’den fazla portalda 25 ayrı dile çevirerek yayımlıyor. Bu sayede, mülklerin uluslararası arenada geniş bir kitleye ulaşması sağlanıyor.

Mevlüt Acaroğlu: “Tüm Mülkleri 60’tan Fazla Ülkede Yayımlıyoruz”

Emlakyap Kurucu Ortağı Mevlüt Acaroğlu, platformları hakkında şu açıklamayı yaptı: “Gayrimenkul kiralamak ve satın almak isteyenleri, yeni nesil dijital emlak ofisi ile tanıştırıyoruz. Tüm satış ve kiralama işlemlerinde en uygun stratejiyi belirleyip uyguluyoruz. Tüm mülkleri, 60’tan fazla ülkede, 120’den fazla portalda 25 ayrı dile çevirerek yayımlıyoruz. Profesyonel drone ile fotoğraf ve video çekimleri yaparak mülklerin dijital ortamda dikkat çekici ve çok yönlü tanıtılmasını sağlıyoruz.”

Emlak Sektörüne Yeni Soluk: Emlakyap

Mevlüt Acaroğlu, Emlakyap markasıyla emlak sektörüne yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, “Yeni nesil dijital emlak ofisleri anlayışımızla bayilik veriyoruz. Yaz dönemi, ticari, konut veya sanayi arsaları, konut ve işyeri gayrimenkulleri üzerinden alım-satım yapmanın tam vakti. Dijitalin barındırdığı imkanları vizyonumuzla birleştirerek kusursuz bir deneyim sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Televizyondan Emlak Sektörüne Uzanan Başarı Hikayesi

“Var Mısın Yok Musun” yarışmasıyla tanınan Mevlüt Acaroğlu, televizyonda elde ettiği popülerliği iş dünyasına taşıyarak büyük bir serüvene adım attı. Emlak sektöründe adından söz ettiren Acaroğlu, ayrıca “Bekar Bekir” ve “Ayla” gibi sinema filmlerinde oyunculuk kariyerine devam ediyor. Yeni projeler için de görüşmelerini sürdüren Acaroğlu, “Benimki televizyondan emlak sektörüne uzanan başarılı bir serüven” diyerek hikayesini özetledi. Emlakyap, emlak sektöründe yenilikçi yöntemlerle büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcıların beklentilerini karşılayan çözümler sunarak sektörde yeni bir yaklaşım getiriyor.