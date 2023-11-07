Var Mısın Yok Musun Mevlüt'ün yeni işi şaşırttı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Var Mısın Yok Musun programıyla hafızalarımıza kazınan Mevlüt Acaroğlu bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Bir döneme damga vuran Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor...

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Var Mısın Yok Musun Mevlüt'ün yeni işi şaşırttı

İlk bölümü 2007 yılında ekrana gelen Var Mısın Yok Musun yarışması pek çok ünlü çıkardı. Nursel Ergin, Hakan Hatipoğlu, Gizem Hatipoğlu ve Furkan Dede bu isimler arasında yer alıyor. Ancak şimdilerde ekranda görülmese de Mevlüt Acaroğlu da Var Var Mısın Yok Musun ile adını duyuran isimlerden biri olmuştu.

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Annesi Naciye Teyze ile programa damga vuran Konyalı Mevlüt sempatik tavırları ve samimi halleri ile gönülleri feth etmişti. Acun Ilıcalı'nın da favori isimlerinden biri olan Mevlüt Acaroğlu, yarışma bitmesine rağmen Acun Ilıcalı ile görüşmeyi de kesmemişti.

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Var Mısın Yok Musun'dan 10 TL ile ayrılan Mevlüt Acaroğlu, yarışma sonrası annesi Naciye Acaroğlu ile birlikte reklam filmlerinde rol aldı. Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye de katılan Acaroğlu, Ana Kuzusu isimli televizyon programını da sundu.

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Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Konyalı Mevlüt şimdilerde evli ve bir çocuk babası.

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Daha önce İstanbul'da bir giyim mağazası olan Mevlüt Acaroğlu, bir süredir emlak danışmanlığı yapıyor.

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Hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan Acaroğlu, adeta yıllara meydan okuyor.

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