VAR nasıl kullanılır işte cevabı. Türk hakemler olsaydı ne yapardı?

Editör: Fatma Demirkaya

Almanya Bundesliga'da 19 Mart günü oynanan Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçında yaşanan ilginç anlar yeniden gündeme geldi.

Leverkusen'in 2-1 kazandığı maçta hakem Tobias Stieler ile Leverkusen'li oyuncu Adli arasında geçenler gündem oldu.

Leverkusen'in ilk golü öncesi Amine Adli, Bayernli oyuncu Benjamin Pavard’ın müdahelesiyle yerde kaldı.

Ancak hakem Tobias Stieler, kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığı kararını verdi Adli’ye sarı kart gösterdi.

ÇILGINA DÖNDÜ

Amine Adli, bu karardan memnun olmadı ve ayağından çıkan kramponunu yere fırlattı.

VAR uyarısı ile kenara gelen Stieler, pozisyonu izledi ve Adli’ye gösterdiği kartı iptal ederek penaltı kararını verdi.

BENZER POZİSYON YAŞANDI

Amine Adli, Dayot Upamecano'nun müdahelesi sonrası 73. dakikada yeniden Bayern Münih ceza sahası içinde kendini yerde buldu.

Yıldız oyuncu, hakem Stieler tarafından ikinci kez aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Yeniden devreye giren VAR, pozisyonu izlemesi için hakemi yeniden monitöre davet etti.

Pozisyonu seyreden hakem Stieler, Upamecano’nun Adli’ye yaptığı faulü tespit etti.

İkinci kez sarı kartı iptal oldu ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

OYUNCUYLA TOKALAŞTI

Pozisyon sonrası gülümseyerek Adli’nin yanına gelen Stieler, Leverkusen oyuncusuyla tokalaştı.

MAÇTAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Mücadele sonrası konuşan Stieler, "Her iki pozisyonda da aslında kararsız kalmıştım. VAR ile mükemmel bir iş birliği yaptık, bugün bunun güzel bir örneğiydi ve VAR benim cankurtaranım oldu diyebilirim. Köln'deki VAR merkezine çok teşekkür ederim. Hakemlik ruhum biraz üzüldü ama oyuncular mutlu, zira kararlar doğru. Amine Adli ile maç sonunda birbirimize sarıldık, bana forma sözü verdi." dedi.

MERAK KONUSU OLDU

Bu yaşanan kararlar sonrası futbolseverler, 'Türk hakem olsaydı ne olurdu' sorularını sormaya başladı.

Türkiye’de tartışılan VAR uygulamasının, nasıl olumlu olarak futbola dahil edilebileceği bu maçla birlikte örneklendirilmiş oldu.