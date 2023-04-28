VAR nasıl kullanılır işte cevabı. Türk hakemler olsaydı ne yapardı?

Almanya Bundesliga'da oynanan Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçında yaşanan 'VAR' pozisyonları, yeniden gündeme geldi.

VAR nasıl kullanılır işte cevabı. Türk hakemler olsaydı ne yapardı?

Editör: Fatma Demirkaya

Almanya Bundesliga'da 19 Mart günü oynanan Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçında yaşanan ilginç anlar yeniden gündeme geldi.
Leverkusen'in 2-1 kazandığı maçta hakem Tobias Stieler ile Leverkusen'li oyuncu Adli arasında geçenler gündem oldu.
Leverkusen'in ilk golü öncesi Amine Adli, Bayernli oyuncu Benjamin Pavard’ın müdahelesiyle yerde kaldı.
Ancak hakem Tobias Stieler, kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığı kararını verdi Adli’ye sarı kart gösterdi.

ÇILGINA DÖNDÜ
Amine Adli, bu karardan memnun olmadı ve ayağından çıkan kramponunu yere fırlattı.
VAR uyarısı ile kenara gelen Stieler, pozisyonu izledi ve Adli’ye gösterdiği kartı iptal ederek penaltı kararını verdi.

BENZER POZİSYON YAŞANDI
Amine Adli, Dayot Upamecano'nun müdahelesi sonrası 73. dakikada yeniden Bayern Münih ceza sahası içinde kendini yerde buldu.
Yıldız oyuncu, hakem Stieler tarafından ikinci kez aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.
Yeniden devreye giren VAR, pozisyonu izlemesi için hakemi yeniden monitöre davet etti.
Pozisyonu seyreden hakem Stieler, Upamecano’nun Adli’ye yaptığı faulü tespit etti.
İkinci kez sarı kartı iptal oldu ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

OYUNCUYLA TOKALAŞTI
Pozisyon sonrası gülümseyerek Adli’nin yanına gelen Stieler, Leverkusen oyuncusuyla tokalaştı.

MAÇTAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI
Mücadele sonrası konuşan Stieler, "Her iki pozisyonda da aslında kararsız kalmıştım. VAR ile mükemmel bir iş birliği yaptık, bugün bunun güzel bir örneğiydi ve VAR benim cankurtaranım oldu diyebilirim. Köln'deki VAR merkezine çok teşekkür ederim. Hakemlik ruhum biraz üzüldü ama oyuncular mutlu, zira kararlar doğru. Amine Adli ile maç sonunda birbirimize sarıldık, bana forma sözü verdi." dedi.

MERAK KONUSU OLDU
Bu yaşanan kararlar sonrası futbolseverler, 'Türk hakem olsaydı ne olurdu' sorularını sormaya başladı.
Türkiye’de tartışılan VAR uygulamasının, nasıl olumlu olarak futbola dahil edilebileceği bu maçla birlikte örneklendirilmiş oldu.

yeni-haber-basligi-81941607.jpg

rue3b3b8c904c.jpg

frpyrbvwwaauunn.jpg

frpikjzx0aapmv.jpg

1.png

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın Siyaset
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı Teknoloji - Otomotiv
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis Güncel
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı Güncel
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi Dünya
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi Güncel
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı Dünya
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı