'VAR'a gidildi! Birinci o belirledi

İstanbul'un ardından 14'üncüsü Bursa'da düzenlenen Geleneksel Börek Yeme Yarışması'nda yarışmacılar 5 dakikada 16 metre börek yemek için mücadele etti. İlk 3'e giren 3 yarışmacıda aynı metrede börek yeme başarısını gösterince "VAR'a gidildi.

Hassas terazi ile tartılan böreklerde birinciyi 40 gramlık fark belirledi. 11 metre börek yiyen Ali Kılıç geriye 584 gram en az böreği bırakarak yarışmanın birincisi oldu. Aynı metre börek yiyen bayan yarışmacı Fatma Arslan geriye 624 gram börek bırakarak 2., Uğur Dündar ise bıraktığı 700 gram börekle 3. oldu. Birinci 10 gram altının sahibi oldu.

14. Geleneksel Börek Yeme Yarışması bu yıl Bursa'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Yarışmaya katılan onlarca kişi, belirlenen 5.5 dakikada sürede en fazla böreği yemek için kıyasıya mücadele etti. 35 derece sıcakta ağızlıklarına tıktıkları börekleri yutabilmek için adeta savaş veren yarışmacılar sıcağın altında ecel terleri döktü. Zaman zaman baygınlık seviyesine gelen yarışmacılar başlarından aşağı su döküp börek yemeğe devam ettiler.

Meraklı vatandaşların tezahüratlarıyla daha da gaza gelen bazı yarışmacılar ellerine aldıkları böreklerle masanın üzerine çıkıp şov yaptı. Renkli görüntülere sahne olan börek yeme yarışmasında birinci ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar aynı uzunlukta 11'er metre börek yiyince devreye hassas terazi girdi. Yarışmacıların yemeden geride bıraktığı börek parçaları ile kırıklar hassas terazi ile tartılarak yarışmanın birincisi belirlendi. 584 gramla geride en az börek bırakan Ali Kılıç birinciliği kazanıp 10 gram altının sahibi olurken, 624 gram ile Fatma Arslan ikinci olup 5 bin lira, 700 gram ile Uğur Dündar ise üçüncü olup 2 bin 500 lira kazandı.

Yarışmada dereceye girmek için büyük caba sarf eden yarışmacılar, dereceye girebilmek için günlerdir yemek yemediklerini söyledi. Yarışmanın 2'inci Fatma Arslan ise "Sabah evden çıkarken abur cubur yemiştim. Onları keşke yemeseydim kesin kazanırdım" dedi. Arslan bir oturuştu bir kuzu yediğini de belirterek sağlık olarak hiç bir problemim yok biraz boğazlıyım sadece" diye konuştu.

Organizasyonu yapan İkizler Börek Tambu'nun sahibi Hasan Acar, ise "Geleneksel Börek Yeme Yarışması'nın 14'üncüsünü yaptık. Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştik. En uzun börek yeme yarışması yaptık. Yarışmacı arkadaşı tebrik ediyorum, yaklaşık 8 kilo börek yedi. Toplam 40 yarışmacıya 400 kilo börek ikram ettik. 1 ton böreği vatandaşlarımıza ikram ettik. Kazanana 10 gram altın verdik. Geçen yıl 5 gram vermiştik. Bu sefer 10 gram verdik. Bir daha ki yarışa 25 gram altın verip geleneksel börek yeme yarışmamızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Dünyanın en uzun kol böreğini açarak Guinnes Rekorlar Kitabına giren, uzaya ve İngiltere Kraliyet Sarayı'na gönderdiği böreklerle gündem olan rekortmen börekçi Hasan Acar yarışma öncesi "Tambu" markasıyla piyasaya sürdüğü tandırda börek salonunun açılışını yaptı. Dualarla yapılan açılışın arından vatandaşlara bedava 1 ton kol böreği ikram edildi.