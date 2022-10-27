27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünyaca ünlü teknik adam isyan etti: VAR'da adalet yok

Dünyaca ünlü teknik adam isyan etti: VAR'da adalet yok

Tottenham'ın Sporting ile oynadığı karşılaşmada oyundan atılan Antonio Conte, karşılaşmanın ardından eleştiriler sarf etti.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:16
Takip Et

VAR'a isyan edince 1 maç ceza aldı. Dünyaca ünlü hoca Conte'nin isyanı

Dünyaca ünlü teknik adam isyan etti: VAR'da adalet yok
+
Aa
-

İtalyan teknik adam, 1 maç da ceza aldı.

D Grubu'nda oluşan puan durumu adeta 'işler karıştı' dedirtti. Tottenham evinde Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sporting, Tottenham deplasmanında önce Edwards ile 1-0 öne geçti, İngilizlerin cevabı 80'de Rodrigo Bentancur ile geldi. Harry Kane'in uzatmalarda attığı gol ise iptal edildi.

Tottenham menajeri Antonio Conte, Harry Kane'in iptal edilen golün ardından itirazları sebebiyle hakem Danny Makkelie tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Conte, grupta oynayacakları kritik Marsilya maçında takımının başında yer alamayacak.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Conte, "VAR'da kesinlikle adalet yok. Çok ilginç bir ofsayt çizgisi çiziliyor. İptal edilen golümüz goldü" dedi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
2
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
3
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
4
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
5
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
6
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
7
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Bir garip olay! Su tankının altında kalıp öldü
﻿Bir garip olay! Su tankının altında kalıp öldü
﻿Bir garip olay! Su tankının altında kalıp öldü
﻿Su topunda Türk takımları Avrupa'ya çıkarma yaptı
﻿Su topunda Türk takımları Avrupa'ya çıkarma yaptı
﻿Su topunda Türk takımları Avrupa'ya çıkarma yaptı
﻿İstanbul’un manzarasına gemi engeli. Sarayburnu’ndan Avcılar’a 200 gemi ufuk çizgisini kapattı
﻿İstanbul’un manzarasına gemi engeli. Sarayburnu’ndan Avcılar’a 200 gemi ufuk çizgisini kapattı
﻿İstanbul’un manzarasına gemi engeli. Sarayburnu’ndan Avcılar’a 200 gemi ufuk çizgisini kapattı
﻿Fenerbahçe'den Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıklaması
﻿Fenerbahçe'den Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıklaması
﻿Fenerbahçe'den Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.