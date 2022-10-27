Dünyaca ünlü teknik adam isyan etti: VAR'da adalet yok

İtalyan teknik adam, 1 maç da ceza aldı.

D Grubu'nda oluşan puan durumu adeta 'işler karıştı' dedirtti. Tottenham evinde Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sporting, Tottenham deplasmanında önce Edwards ile 1-0 öne geçti, İngilizlerin cevabı 80'de Rodrigo Bentancur ile geldi. Harry Kane'in uzatmalarda attığı gol ise iptal edildi.

Tottenham menajeri Antonio Conte, Harry Kane'in iptal edilen golün ardından itirazları sebebiyle hakem Danny Makkelie tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Conte, grupta oynayacakları kritik Marsilya maçında takımının başında yer alamayacak.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Conte, "VAR'da kesinlikle adalet yok. Çok ilginç bir ofsayt çizgisi çiziliyor. İptal edilen golümüz goldü" dedi.