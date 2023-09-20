Vargas kafasını kameraya çarptı ve yere düştü. Korkutan anlar

Editör: Ufuk Cingöz

Atatürk'ün altın kızları Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ne de hız kesmeden devam ediyor.

Arjantin'i 3-1 devirip grubunda 4'te 4 yapan Filenin Sultanları, galibiyet serisini 19 maça çıkardı.

Karşılaşmanın 4. setinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Topu çıkarmak için büyük bir çaba gösteren ve zıplayan Melissa Vargas, kafasını kameraya çarptı.

Bir süre yerde kalan Vargas'a takım arkadaşları yetişti.

Vargas'ın ayağa kalkması sonrası salondan büyük bir alkış geldi.

Yıldız oyuncu kafasını tutarak oyuna devam etti.

O anlar taraftarları korkuttu.