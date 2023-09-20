Vargas kafasını kameraya çarptı ve yere düştü. Korkutan anlar

A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı Melissa Vargas Arjantin maçında kafasını kameraya çarptı. O anlar korkuttu.

Vargas kafasını kameraya çarptı ve yere düştü. Korkutan anlar

Editör: Ufuk Cingöz

Atatürk'ün altın kızları Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ne de hız kesmeden devam ediyor.

Arjantin'i 3-1 devirip grubunda 4'te 4 yapan Filenin Sultanları, galibiyet serisini 19 maça çıkardı.

Karşılaşmanın 4. setinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Topu çıkarmak için büyük bir çaba gösteren ve zıplayan Melissa Vargas, kafasını kameraya çarptı.

Bir süre yerde kalan Vargas'a takım arkadaşları yetişti.

Vargas'ın ayağa kalkması sonrası salondan büyük bir alkış geldi.

Yıldız oyuncu kafasını tutarak oyuna devam etti.

O anlar taraftarları korkuttu.

vargas.png

Öne Çıkanlar
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Uludağ’a Erdoğan’a özel helikopter pisti yapılacak Güncel
Uludağ’a Erdoğan’a özel helikopter pisti yapılacak
Emekli maaşları tehlikede! SGK uzmanı kara haberi verdi Ekonomi
Emekli maaşları tehlikede! SGK uzmanı kara haberi verdi
İbrahim Çelikkol evini açtığı depremzede bebekle buluştu! 'Güzel yürekli adam' Magazin
İbrahim Çelikkol evini açtığı depremzede bebekle buluştu! 'Güzel yürekli adam'
Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, Takipçileri ikiye bölündü Magazin
Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, Takipçileri ikiye bölündü
İki bin kişiyi gözaltına aldılar. Polis acımadı Dünya
İki bin kişiyi gözaltına aldılar. Polis acımadı
FETÖ'cü psikiyatrın yeni iğrençliği ortaya çıktı Güncel
FETÖ'cü psikiyatrın yeni iğrençliği ortaya çıktı
Sosyal medya paylaşımlarına 13 ilde 27 gözaltı kararı Güncel
Sosyal medya paylaşımlarına 13 ilde 27 gözaltı kararı