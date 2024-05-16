Vargas vurdu da vurdu Ebrar çaktı da çaktı. Altın kızlar Hollanda'yı ezdi geçti

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Vargas vurdu da vurdu Ebrar çaktı da çaktı. Altın kızlar Hollanda'yı ezdi geçti
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi 1. Etap 2. Maçında Hollanda’yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi ilk etap 2. mücadelesinde Hollanda İle karşı karşıya geldi.

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Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları rakibini setlerde 3-1 (25-14, 23-25, 25-23, 25-18) mağlup etmeyi başardı.

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Millilerimizde 27 sayı ile Melissa Vargas, 20 sayı ile Ebrar Karakurt, 15 sayı ile İlkin Aydın ve 9 sayı ile Zehra Güneş galibiyette büyük pay sahibi oldu.

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İlk maçta Japonya'ya mağlup olan Altın Kızlarımız böylece turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Filenin Sultanları'nın bir sonraki rakibi Cumartesi günü İtalya olacak.

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