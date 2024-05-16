Vargas vurdu da vurdu Ebrar çaktı da çaktı. Altın kızlar Hollanda'yı ezdi geçti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi ilk etap 2. mücadelesinde Hollanda İle karşı karşıya geldi.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları rakibini setlerde 3-1 (25-14, 23-25, 25-23, 25-18) mağlup etmeyi başardı.

Millilerimizde 27 sayı ile Melissa Vargas, 20 sayı ile Ebrar Karakurt, 15 sayı ile İlkin Aydın ve 9 sayı ile Zehra Güneş galibiyette büyük pay sahibi oldu.

İlk maçta Japonya'ya mağlup olan Altın Kızlarımız böylece turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Filenin Sultanları'nın bir sonraki rakibi Cumartesi günü İtalya olacak.