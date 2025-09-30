Varını yoğunu satıp Aşk-ı Memnu’nun çiftliğine yerleşti! Ünlü oyuncunun yeni mesleği şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Burcu Kara şehir hayatını terk edip fenomen dizinin çekildiği çiftliği satın alıp köye yerleşti. Ünlü oyuncunun yeni işi herkesi şaşırttı.

Birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Burcu Kara eşiyle beraber köye yerleşti. Ünlü oyuncunun köy evini tadilat ettirip buraya yerleştiği ortaya çıktı. Köye taşınan ünlü ismin yeni işi de şoke etti.

KENDİ MARKASINI KURMAYA HAZIRLANIYOR

Ünlü oyuncu Burcu Kara, Aşk-ı Memnu dizisinde kullanılan çiftliği satın alarak burada kendi zeytinyağı markasını kuracak. Eşiyle birlikte üretime başlayan oyuncu, İznik Gölü yamaçlarında, kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde edilen zeytinleri sıkım yaparak doğal zeytinyağı üretiyor.

ÇİFTLİK BAKIN KİMİN ÇIKTI?

Ünlü oyuncu, katıldığı programda yeni hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Zeytin ağaçları arasında kendini huzurlu hissettiğini söyleyen Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Onları kesmek yerine dikerek çoğaltmak istiyorum. Çünkü bu çok kadim bir ağaç; yüzlerce yıldır her kültürde yeri var. Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden bile şifa bulunuyor. Hayatımda zeytin ağacını daha da çoğaltarak var etmek istiyorum. Ağaçlarıma çok bağlıyım."

Kara’nın çiftliği ziyaret edenler gördükleri manzaraya hayran kalıyor. Üstelik sosyal medyada bir içerik üreticisi, dikkat çekici bir detayı da paylaştı: Burcu Kara’nın çiftliği, Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ile babası Melih Yöreoğlu’nun, Firdevs Hanım’ın sevgilisiyle yakalandığı çiftlik evi çıktı.

