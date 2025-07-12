Varını yoğunu satıp fabrika kurmuştu! Berdan Mardini’nin 3 katlı lüks villasında yok yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Varını yoğunu satıp fabrika kurmuştu! Berdan Mardini’nin 3 katlı lüks villasında yok yok

Özel hayatı ve yatırımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Berdan Mardini varını yoğunu satıp memleketine fabrika kurmuştu. Şimdilerde gül yağı ve gül suyu üretimi yapan Mardini 3 katlı lüks villasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü türkücü Berdan Mardini, 2018 yılında mal varlığını satıp 120 milyon TL’ye memleketine fabrika kurmuştu. Şimdilerde gül yağı ve gül suyu üretimi yapan Mardini, lüks villasıyla gündeme geldi.

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YAZ VE KIŞ BAHÇESİ BİLE VAR

Berdan Mardini'nin evini görenler hayran kaldı. Sadelik ve mütevazilikten yana olduğunu söyleyen ünlü ismin lüks villasında yok yok. Evinde havuz, yaz bahçesi, kış bahçesi ve konser salonu bulunuyor.

Öte yandan ünlü türkücü müzik çalışmalarını da evinde gerçekleştiriyor.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Berdan Mardini'nin lüks evi sosyal medyada gündem gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Saray yavrusu gibi', 'çok güzelmiş', 'evi çok güzel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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