Varis hastalarına müjde. Herkesin bir an önce keşfetmesi gereken meyve ortaya çıktı

Doğal ürünlerin popülaritesi artarken, insanlar bitkisel tedavilere daha çok ilgi gösteriyorlar.

Varis problemi yaşayanlar için harika bir haber var… Murt meyvesi adlı besleyici bir meyve keşfedildi.

VARİSLE MÜCADELE EDEN MUCİZE MEYVE

Damar sağlığını koruyarak kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Bu sayede varis gibi damar rahatsızlıklarının azalmasına da katkıda bulunuyor.

MURT MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?

Murt meyvesi vücuda, cilde, metabolizmaya ve organlara çok yararlıdır. Antiseptik özelliğiyle mikropları vücuttan uzaklaştırır.

Özel bileşimi sayesinde doğal bir balgam söktürücüdür.

Damar sağlığını destekleyerek kalp ve damar hastalıklarına karşı korur, varis oluşumunu engeller ve varisli alanların iyileşmesine etki eder.

Mide rahatsızlıklarını giderir; mide bulantısı ve kusmayı önler. Mideyi rahatlatarak sindirim sistemine olumlu katkı sağlar.

Sindirim sistemini düzenleyerek iştahı açar ve artırır.

İltihapları iyileştirir. Deri iltihaplarından akciğer iltihaplanmalarına kadar geniş bir iyileştirici etkisi vardır.

Cilde uygulandığında akne ve sivilce oluşumunu engeller, var olanları giderir ve cildin canlı, parlak ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

Kolesterol için faydalıdır. Murt meyvesinden elde edilen “oligomeric acylphloroglucinol” adlı maddelerin vücudu kolesterolden koruduğu bilinir.

Yaprakları antibakteriyel özelliktedir.

Bağırsak ağrılarını giderir.

MURT MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR, NEYE İYİ GELİR?

Öncelikle, meyve olarak yenilebilir; lezzetli bir besindir.

Cilde uygulanabilir. Reyhan gibi bazı bitkilerle karıştırılarak cilde sürülmesi cildin temizlenmesi ve arınmasında etkilidir.

Murt meyvesi suya konarak elde edilen sıvı bebeklerin vücudunu temizlemek için de kullanılabilir.

Vücut sağlığı için faydalıdır.

Antiseptik özelliği enfeksiyonları önler.

Soğuk algınlığına iyi gelmek için kaynatılıp içilebilir.

Meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanserli hücre oluşumunu engeller. Murt meyvesinin içinde bulunan sitrik asit, uçucu yağ ve doğal şeker, şeker hastalıklarını tedavi etmede kullanılır.

A vitamini içerdiği için göz sağlığı için tüketilmesi uygundur. Yaşla birlikte ortaya çıkan görme bozukluklarında göz sağlığına olumlu etki yaptığı bilinir.

En çok yapılan tariflerden biri yaklaşık 250 gram murt meyvesi yaprağının kaynatılmasıdır.

Dinlendikten ve süzüldükten sonra içilir. Bu tarif mide veya bağırsak ağrısını gidermede kullanılır.

Cilt bakımı için kullanmak isteyenler yaklaşık 200 gram murt meyvesini 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 6 adet reyhan yaprağı ile karıştırarak maske yapabilirler.

VARİS NEDİR?

Varis, deri altındaki toplardamarların mavi renkte, şişmiş ve kıvrık hale gelmesidir. Damarların genişlemesi ile başlayan varis, ilerledikçe büyük damar yumakları oluşturabilir ve hatta damar yırtılması meydana gelebilir. Varis başlarda sadece görünüm sorunu yaratırken, sonraları ağrıya neden olabilir. Toplardamarlarda (venöz) işlev bozukluğu olursa bacaklarda ödem oluşur. Varisli damarlarda kan pıhtılaşması (tromboflebit) olursa bacaklarda ağrı, şişlik ve kızarıklık görülür.

VARİSİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bacaklarda mor mavi şişlikler

Ağrı

Bacaklarda ağırlık hissi

Bacaklarda ödem

Bacaklarda uyuşma

Kaşıntı

Varisin