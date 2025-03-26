Varis sadece bacaklarda görülmüyor! Vücudun gizli tehlikesi ortaya çıktı

Bacaklardan kollara, pelvis bölgesinden yüze kadar uzanan bu durum, hem farkındalık hem de erken müdahale gerektiriyor.

İşte varisin bilinmeyen yönleri ve uzman görüşleriyle dolu çarpıcı detaylar...

VARİS NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

Varis, toplardamarların genişlemesi ve kan akışının bozulmasıyla ortaya çıkıyor.

ABD’deki Mayo Clinic’ten damar cerrahisi uzmanı Dr. Peter Gloviczki, “Varisler, damar kapakçıklarının zayıflaması sonucu kanın geri akmasıyla oluşur. Bu durum genetik faktörler, hareketsizlik veya hormonal değişikliklerle tetiklenebilir” dedi.

ournal of Vascular Surgery’de 2025’te yayımlanan bir çalışma, varis vakalarının %60’ının bacaklarda görüldüğünü, ancak %20’sinin pelvis, kollar ve hatta yüz gibi beklenmedik bölgelerde ortaya çıktığını gösterdi. Bu, varisin sandığımızdan daha yaygın ve çeşitli bir sorun olduğunu kanıtlıyor.

BACAKLARIN ÖTESİNDE: VARİSİN FARKLI YÜZLERİ

Pelvik Varisler: Kadınlarda özellikle gebelik veya hormonal değişiklikler sonrası pelvis bölgesinde görülen varisler, genellikle fark edilmeden ilerliyor.

İngiltere’den damar sağlığı uzmanı Dr. Mark Whiteley, “Pelvik varisler kronik ağrıya ve hatta üreme sağlığı sorunlarına yol açabilir” uyarısında bulundu.

The Lancet’ta 2025’te yayımlanan bir araştırma, pelvik varislerin kadınların %15’inde teşhis edilmeden kaldığını ortaya koydu.

Kollarda Varis: Nadir olsa da, kollarda görülen varisler genellikle aşırı fiziksel aktivite veya damar tıkanıklığıyla ilişkilendiriliyor.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Bess Dawson-Hughes, “Kollardaki varisler estetik kaygıdan çok dolaşım problemlerine işaret edebilir” dedi.

Yüzde Varis: Yüzdeki ince kırmızı veya mor damarlar, genellikle “örümcek damar” olarak biliniyor.

Londra’daki King’s College’dan Prof. Dr. Tim Spector, “Güneş hasarı ve yaşlanma, yüzdeki varisleri artırabilir” açıklamasında bulundu.

RİSK FAKTÖRLERİ VE BİLİMSEL BULGULAR

Varislerin farklı bölgelerde ortaya çıkmasında genetik yatkınlık, uzun süre ayakta kalmak ve obezite gibi faktörler rol oynuyor.

Circulation dergisinin 2025 sayısında yer alan bir analiz, hareketsiz yaşam tarzının varis riskini %30 artırdığını gösterdi. Ayrıca, gebelik sırasında hormonal değişiklikler ve artan kan hacmi, pelvis ve bacaklarda varis oluşumunu %25 oranında yükseltiyor.

Dr. Peter Gloviczki, “Özellikle kadınlarda östrojen seviyeleri damar duvarlarını zayıflatabilir” diyerek hormonal etkinin altını çizdi.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Varis sadece görünümle sınırlı bir sorun değil. ABD’li dermatolog Dr. Rhonda Patrick, “Tedavi edilmeyen varisler, kan pıhtılaşması veya kronik venöz yetmezlik gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir” dedi.

Journal of Thrombosis and Haemostasis’in 2025’te yayımladığı bir çalışma, varisli bireylerin %10’unda derin ven trombozu riskinin arttığını bildirdi. Pelvik varisler ise bel ağrısı ve idrar sorunları gibi belirtilerle yaşam kalitesini düşürebiliyor.

UZMANLARDAN ÖNLEME VE TEDAVİ ÖNERİLERİ

Varislerin vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkmasını önlemek ve yönetmek için uzmanlar şu önerilerde bulundu.

Hareket: Prof. Dr. Tim Spector, “Günlük 30 dakikalık yürüyüş, kan dolaşımını iyileştirerek varis riskini azaltır” dedi.

Kompresyon Çorapları: Dr. Mark Whiteley, “Bacaklardaki varisler için kompresyon çorapları etkili bir çözüm sunar” önerisinde bulundu.

Doktor Kontrolü: Dr. Bess Dawson-Hughes, “Açıklanamayan ağrı veya damar genişlemesi varsa, bir damar cerrahına başvurulmalı” diyerek erken teşhisin önemini vurguladı.

VARİSE KARŞI BİLİNÇLİ ADIMLAR

Varis, yalnızca bacaklarla sınırlı olmayan, vücudun farklı bölgelerinde sinsice ilerleyebilen bir sağlık sorunu.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu durumun estetikten öte ciddi bir dolaşım meselesi olduğunu ortaya koydu.

Dr. Rhonda Patrick, "Varisi hafife almayın; erken farkındalık hem sağlığınızı hem de konforunuzu korur" dedi.