Varise hızlı tedavi

Varis, toplumda sık görülen ve estetik açıdan rahatsızlık veren, ancak ilerlediğinde ülserlere ve bacaklarda ciddi yaralara neden olabilen önemli bir dolaşım sistemi hastalığıdır. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Deniz, varis hastalığının radyofrekans, lazer, köpük veya "mini cerrahi" gibi yöntemlerle genel anestezi almadan aynı gün içinde tedavi edilebildiğini belirtti.

VARİSİN NEDENLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Op. Dr. Yılmaz Deniz'e göre, varis, bacaklardaki toplardamar sisteminde yer alan kapakların işlevini kaybederek kanın normal akış yönünün tersi olan yukarıdan aşağıya doğru geri kaçması sonucunda oluşur. Varis, genellikle uzun süre ayakta duran meslek gruplarında, ileri yaşlarda, kadınlarda ve fazla kilolu kişilerde daha sık görülür. Deniz, varisin sadece estetik bir problem olarak algılanmasının yanıltıcı olabileceğini, çünkü tedavi edilmediğinde sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Deniz, varis tedavisinde kullanılan yöntemler hakkında şu bilgileri verdi:

Radyofrekans ve Lazer Tedavisi: Bu yöntemlerde sedasyon yeterlidir ve işlem sonrası hasta kısa sürede taburcu edilir. Mini Cerrahi Yöntemi: Cilt yüzeyinden kabarık ve kıvrıntılı hale gelen varisler, minik cilt kesileri yoluyla alınır. Bu yöntemde spinal anestezi kullanılır ve işlem ağrısız bir şekilde yapılır. Köpük Skleroterapi: Özellikle kılcal damarlarda estetik görünümü sağlamak için kullanılır. Bu yöntem, varis tedavisini tamamlayıcı bir işlem olarak tercih edilir.

Op. Dr. Deniz, varis tedavisinin hastane ortamında güvenli ve ağrısız bir şekilde yapılabildiğini ve hastaların aynı gün içinde taburcu edilerek günlük yaşantılarına kısa sürede dönebildiklerini ifade etti. Varis tedavisinde amaç, hem sağlık açısından hem de estetik açıdan hastaların memnuniyetini sağlamaktır. Varis tedavisinin, bacaklarda renk değişimi, yara oluşumu ve belirgin damar belirginleşmeleri olmadan yapılması gerektiğine dikkat çeken Deniz, kliniklerinde her aşamanın titizlikle yürütüldüğünü ve yaz veya kış aylarında güvenli ve ağrısız şekilde tedavi edilebildiğini belirtti.