Varisten kurtuluş yöntemi ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

Bacaklarda görülen şişkin, kıvrımlı damarlar olarak bilinen varis, yalnızca estetik bir sorun olmaktan çok daha fazlası.

Uzmanlar, tedavi edilmediğinde varisin ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Genetik faktörlerden hareketsiz yaşam tarzına kadar birçok nedenle ortaya çıkan bu hastalık, erken teşhis ve modern tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabildi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, varisin hem yaşam kalitesini düşürdüğünü hem de ciddi riskler barındırdığını ortaya koydu.

VARİS NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

Varis, toplardamarlarda kanın geri akışını engelleyen kapakçıkların düzgün çalışmaması sonucu damarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı bir hal almasıyla oluştu. Özellikle bacaklarda görülen bu durum, yer çekimi nedeniyle kanın kalbe dönüşünde zorlanmasından kaynaklandı.

Uzmanlar, “Varis, toplardamarlarda venöz yetersizlik sonucu oluşan bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde pıhtılaşma, cilt ülserleri ve hatta akciğer embolisi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir” dedi.

Almanya ve İsviçre’de yapılan Bonn ve Basel ven çalışmalarına göre, yetişkinlerin yüzde 50’sinden fazlasında farklı derecelerde varis görüldü. Bu hastaların yaklaşık yüzde 15’i tıbbi tedaviye ihtiyaç duyarken, yüzde 6’sında ciddi cilt değişiklikleri ve yüzde 1’inde venöz bacak ülseri saptandı.

Dünya Sağlık Örgütü, varisi en sık görülen damar hastalıklarından biri olarak tanımlıyor ve erken müdahalenin önemini vurguladı.

CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ

Varis, estetik kaygıların ötesinde ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, “Tedavi edilmeyen varisler, flebit (toplardamar iltihabı), bacak ülserleri ve damar patlaması gibi komplikasyonlara yol açabilir. Ayrıca, varisli damarlarda oluşan pıhtılar nadiren de olsa akciğere ulaşarak hayati risk yaratabilir” uyarısında bulundu.

Uluslararası bir çalışmada, varisli damarların derin ven trombozu ve pulmoner emboli riskini artırdığı belirtildi.

ABD’li damar cerrahisi uzmanı Dr. John Bergan’ın Journal of Vascular Surgery’de yayımlanan makalesine göre, venöz yetmezlik tedavi edilmediğinde kronik venöz hastalıklara dönüşerek yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdü.

MODERN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Neyse ki, varis tedavisinde son yıllarda büyük ilerlemeler kaydedildi. Geleneksel cerrahi yöntemlerin yerini artık minimal invaziv teknikler aldı.

Uzmanlar, skleroterapi (iğne tedavisi) ve köpük tedavisinin özellikle kılcal varislerde etkili olduğunu belirterek, “Skleroterapi, damar içine enjekte edilen bir solüsyonla damarın kapanmasını sağlıyor. Bu yöntem, anestezi gerektirmeden klinik ortamda uygulanabiliyor” dedi.

Lazer tedavisi, radyofrekans ablasyon ve yapıştırıcı yöntemler de modern varis tedavisinde sıkça kullanıldı.

EVDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanlar, varis riskini azaltmak için yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çekti.

Uzmanlar, düzenli egzersiz, kilo kontrolü ve uzun süre ayakta kalmaktan kaçınmanın varis oluşumunu önleyebileceğini belirtti. Varis çorapları da kan dolaşımını destekleyerek şişlik ve ağrıyı azaltmada etkili. Ayrıca, at kestanesi ekstresi gibi doğal ürünlerin damar sağlığını desteklediği, ancak tedavi yerine geçmediği vurgulandı.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Varis, sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda ciddi sağlık riskleri barındıran bir hastalık.

Uzmanlar, bacaklarda ağrı, şişlik, kaşıntı veya görünür damar genişlemeleri fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir damar cerrahına başvurulmasını önerdi.

Erken teşhis ve doğru tedaviyle, varisin yol açabileceği komplikasyonlar önlenebilir, yaşam kalitesi artırılabildi.