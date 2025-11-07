Turkcell, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, Türk Hava Yolları ve Çaykur gibi farklı sektörlerden 34 şirketi bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu yapısı itibari ile yıllardır tartışma konusu olan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Sayıştay gibi denetim kuruluşlarınca denetlenmeyen Varlık Fonu hakkında sık sık ‘şeffaflık’ tartışmaları yaşanırken, Hazine garantisi altında borçlanmaması ve sınırsız borçlanma yetkisi sık sık tepki çekiyor.

Norveç’te olduğu gibi varlık fonları genellikle yatırım fazlasını yatırıma dönüştürmeyi amaçlarken Türkiye Varlık Fonu ise genellikle yüksek borçları ile gündeme geliyor.

TEPAV Maliye ve Para Politikaları Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. M. Coşkun Cangöz, yazdığı blog yazısında Varlık Fonu’nun rekor borçlanmasını kaleme aldı. Cangöz’ün TEPAV’ın internet sitesinde yayınlanan yazısına göre, Türkiye Varlık Fonu’nun Şubat 2024’te 500 milyon dolar olan borcu, bu yılın Eylül ayında 4,6 milyar dolara ulaştı.

Cangöz hızlı borçlanma sürecini “Şubat 2024’teki Eurobond ihracıyla başlayan bu süreç, sukuk ve murabaha gibi farklı araçların da finansman setine eklenmesiyle birlikte gelişiyor. Eylül 2025’te yapılan 1 milyar dolarlık Eurobond ihracı, Ağustos’taki 600 milyon dolarlık Murabaha finansmanı ve Mart’taki 1,1 milyar euroluk sendikasyon kredisi bu zincirin son halkaları” ifadeleri ile özetledi.

BORÇLAR HAZİNE GARATİSİNDE DEĞİL

Türkiye Varlık Fonu’nun Hazine garantisi olmadan borçlandığını vurgulayan Cangöz, en büyük sorunun artan borçlanma eğilimi ve şeffaflık eksikliği olduğunu söyledi.

Dr. Cangöz’ün yazısının devamında konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“TVF’nin dikkat çeken bir hızda dış borçlanmaya yönelmesi, fonun kuruluşu sırasında dile getirilen “paralel Hazine” eleştirilerini hatırlatıyor. Her ne kadar Hazine garantisi altında olmasa da TVF’nin yaptığı borçlanmalar Hazine ile aynı yatırımcı tabanını hedefliyor.

Hazinenin uzun yıllardır yürüttüğü dış finansman stratejisi refinansman riskini azaltmak ve borçlanma maliyetini orta-uzun vadede en düşük seviyede tutmak üzerine kurulu. TVF’nin ise daha kısa vadeli ve daha yüksek maliyetli borçlandığı görülüyor. Nitekim Şubat 2024’te Hazine’nin 10 yıllık tahvilinde getiri %7,875 iken, aynı dönemde TVF 5 yıl vadede %8,375 oranla borçlandı. Benzer biçimde, her iki kurumun da 5 yıl vadeli sukuk ihracı yaptığı Ekim 2024’te, Hazine %6,5 maliyetle borçlanırken TVF’nin oranı %6,95 oldu.

Kısacası, Hazine daha uzun vadeli ve ucuz kaynak bulurken, TVF daha kısa vadeli ve pahalı borçlanıyor.”

TVF’NİN BORÇLARI ARTARKEN HAZİNE NE YAPIYOR?

“Dış borç stoku artarken TVF’nin internet sitesinde finansal yatırımlar, mali yükümlülükler veya dış borç pozisyonuna ilişkin hiçbir istatistik yer almıyor. Yani bu borçların koşulları, hangi projeler için kullanıldığı ya da geri ödeme takvimi hakkında kamuoyuna açık bilgi yok.

Üstelik Hazine’nin borç tablolarında da TVF kaynaklı yükümlülükler yer almıyor.”