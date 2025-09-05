Varlık Fonu borçlandıkça borçlanıyor. Türkiye faiz bonkörü oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde ve 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren ilk kurum oldu. TVF, 1 milyar ABD doları tutarlı yeni Eurobond ihracını rekor seviyede taleple tamamladı. Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu.

TVF’nin geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirdiği ilk ihracı takiben, 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraç yatırımcılardan 10 milyar ABD dolarına yakın rekor talep gördü. Açılışta, ilk fiyatın (Initial Price Thoughts (IPT)) 5,5 yıl vadeli dilim için %7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için %8,375 seviyelerinde açıklandığı işlemde, gelen güçlü talep sonrasında, başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı. İşlem kapanışında, nihai getiri 5,5 yıl vadeli dilim için %7,00 ve 10 yıl vadeli dilim için %7,75 seviyesinde fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine olağanüstü seviyede dar prim farkı ile 5,5 yıl vadede +50 baz puan ve 10 yıl vadede +62,5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.

TÜRKİYE FAİZ BONKÖRÜ OLDU!

Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde ve 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren ilk kurum oldu. Ayrıca, iki dilimli yapıda (dual tranche) 10 yıl vadeli Eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarı kaydetti. Böylece işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıdı.

