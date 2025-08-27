Varlık Fonu devrim yaptı! TJK kasayı kaptırdı

AT koşar, baht kazanır...

Mutlaka bir zamanlar öyleydi. Artık değil.

Atlar yine koşuyor.

At sahipleri. Jokeyler. Ganyan oynayanlar. Oynatanlar…

Kazanan kazanana.

Heyyt maşallah, maşallah...

Yarışlar bol kazançlı olur inşallah!

Türkiye Jokey Kulübü, ülkenin en zengin olanı.

Devasa bütçelere ve imkanlara sahip. Dönen para inanılmaz.

Kasalar tıkır tıkır. Şıkır, mıkır.

Eski taverna şarkıları gibi.

Bu TJK önceden Tarım Bakanlığı bünyesinde idi.

Artık değil. Yeni adresi yakın zamanda değişti. Türkiye Varlık Fonuna geçti.

Hal böyle olunca, farklı yorumlar yapıldı.

Öyle ya, bütçeler büyük. Rant çok.

Nihayet gizliden gizliye konuşulan konular hayata geçirilme adına ilk adım atıldı.

Fon, öyle bir karar aldı ki...

Yer yerinden oynayacak cinsten.

Alınan karar özeti şu; TJK bundan böyle para işine karışmayacak.

Hayda!..

Yanlış okumadınız. TJK; idari işler. Yarış atı yetiştirme. Yarışları ülke geneline yayma. Toplumun daha çok ilgisini çekme adına etkinlikler yapma gibi atıl konularda görev yapacak.

Mali yelpazenin dışında kalacak.

Bahis yani PARA birimi komple Fona devredilecek. Fon, TJK’nın giderlerini karşılayacak. Böylece yılların TJK’sı para, pul gibi işlere karışamayacak.

Öyle kenar süsü gibi eli kolu bağlı oturacak.

Alınan bu karar Serdal Adalı Başkanlığındaki TJK yönetimine iletildi.

Aynı doğrultuda olağanüstü kongre kararı alındı. Yeni sistem için, genel kurul yapılacak.

Bu formaliteler sonrası TJK'nın resmen bölünmüşlüğü hayata geçirilecek.



Yeni sistemin ne getirip, götüreceğini kestirmek güç.

Anlaşılan paranın sıcaklığı sadece futbolda değil, At yarışlarında da ateş olup yanacak.

Belki farkındasınız. Son yazılarımda hiç istemesek de, mutlaka para ana materyalimiz oldu.

Valla nedir bu işler, ne değildir kestirmek güç.

Sevgili dostlar güzel kalpli insanlar. Bütçeler denizleri aşıp, okyanusa dönüştü. Ana vanalar tek güçte toplandı.

Oluk gibi geliri akan kurumlar, baş tacı. İsteyeni çok.

Diğerleri ise evde kaldılar. Borç harç içindeler.

Altın yumurtlayan TJK yeni sistem içinde yola çıkarılıyor.

Ne de olsa; pistler koşa, koşa aşınmaz.

At koşar, Fon kazanır.

Gerisi arkada nal toplar(!)

Bahtınız açık olsun.