Varlık Fonu para aramaya çıkıyor. İşte ilk adres

Düzenleme: Kaynak: Bloomberght
Varlık Fonu para aramaya çıkıyor. İşte ilk adres

Türkiye Varlık Fonu heyeti, para arama turuna çıkıyor. Adres belli oldu. Sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla görüşülecek.

Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi ile birlikte üst düzey bir heyet Birleşik Arap Emirlikleri'ne para turuna çıkıyor.

Varlık Fonu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımcılarla bir araya gelecekler.

Türkiye Varlık Fonu'nun Dubai ve Abu Dabi'deki toplantılarını özellikle sabit getiri menkul kıymetler alanındaki yatırımcılarla bir araya geleceği belirtiliyor. Toplantının tarihi ise 12-13 Eylül günler...TVF yetkilileri, sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla yüz yüze toplantılar yapması bekleniyor.

fon33333.jpg

SANAL TOPLANTILAR YAPILMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye Varlık Fonu, talep ve müsaitliğe bağlı olarak sanal toplantıların yapılıp, yapılmaması masaya yatırılacak. Sanal toplantıyle ilgili olarak heyetlerin değerlendirmelerde bulunacağı kaydedildi.

Türkiye Varlık Fonu heyetinde, İstanbul Finans Merkezi ile birlikte üst düzey yöneticiler tarafından temsil edilmesi bekleniyor.

Son Haberler
Narin'le ilgili paylaşımda bulunan 498 bin 713 hesabın bot olduğu tespit edildi
Narin'le ilgili paylaşımda bulunan 498 bin 713 hesabın bot olduğu tespit edildi
CHP'den Galip Ensarioğlu'na Narin çağrısı: Bildiklerini hemen açıkla
CHP'den Galip Ensarioğlu'na Narin çağrısı: Bildiklerini hemen açıkla
Okul döneminde influenzaya karşı aşı uyarısı
Okul döneminde influenzaya karşı aşı uyarısı
Otomobil içinden 8 kaçak göçmen çıktı
Otomobil içinden 8 kaçak göçmen çıktı
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 207 gözaltı
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 207 gözaltı