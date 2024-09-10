Varlık Fonu para aramaya çıkıyor. İşte ilk adres

Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi ile birlikte üst düzey bir heyet Birleşik Arap Emirlikleri'ne para turuna çıkıyor.

Varlık Fonu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımcılarla bir araya gelecekler.

Türkiye Varlık Fonu'nun Dubai ve Abu Dabi'deki toplantılarını özellikle sabit getiri menkul kıymetler alanındaki yatırımcılarla bir araya geleceği belirtiliyor. Toplantının tarihi ise 12-13 Eylül günler...TVF yetkilileri, sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla yüz yüze toplantılar yapması bekleniyor.

SANAL TOPLANTILAR YAPILMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye Varlık Fonu, talep ve müsaitliğe bağlı olarak sanal toplantıların yapılıp, yapılmaması masaya yatırılacak. Sanal toplantıyle ilgili olarak heyetlerin değerlendirmelerde bulunacağı kaydedildi.

Türkiye Varlık Fonu heyetinde, İstanbul Finans Merkezi ile birlikte üst düzey yöneticiler tarafından temsil edilmesi bekleniyor.