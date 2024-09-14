Varlık Fonu’ndaki 25 milyon dolarlık yolsuzluk mahkemede 'MASAK raporundaki şüpheli, mahkemede sanık olarak yer almayacak'

10 Haber’den Furkan Karabay’ın özel haberinde Türkiye Varlık Fonu’ndaki 25 milyon dolarlık yolsuzluk soruşturmasında iddianamenin hazırlandığı belirtildi. Varlık Fonu’nu 25 milyon dolar zarara uğrattığı belirlenen ve tutuklanan eski başkan Mehmet Bostan hakkında bir yıl önce tahliye kararı verilmişti. Ardından Bostan hakkında tüm suçlardan kovuşturmaya yer yok kararı verildiği ise ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame ise İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar 18 Eylül’de hakim karşısına çıkacak. Sanıklar arasında Bostan’ın yer almaması ise dikkat çekti.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Devlet Denetleme Kurumu’nun raporu sonrasında 2022 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Bostan, Bülent Göktuna ve avukatı Burhan Asaf Şafak hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmadan bir yıl sonra Bostan, Göktuna ve Şafak “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulmuş bir örgüte üye olma” suçlarından tutuklu yargılanmışlardı. Eski başkan Mehmet Bostan ifadesinde, dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın talimatıyla hareket ettiğini 25 milyon doların ödendiği tarihte Varlık Fonu’nun böyle bir parası olmadığını örtülü ödenekten paranın alındığını açıklamıştı.

Mehmet Bostan, 25 milyon doların ödendiği Mineks İnternational’ın yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna ismini Binali Yıldırım’ın yönlendirdiği Salih Orakçı’dan öğrendiğini söylerken, Salih Orakçı ise bir dönem Binali Yıldırım’ın danışmanlığını yapan, Sedat Peker’in gündeme getirdiği “SPK’da rüşvet” skandalında ismi geçenlerden olması dikkat çekti.

Tutuklanan Mehmet Bostan ve avukat Burhan Asaf Şafak bir ay içerisinde Bülent Göktuna ise 6 ayda tutuksuz yargılanarak serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bülent Göktuna ve avukatı Burhan Asaf Şafak hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulmuş bir örgüte üye olma suçundan” kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Göktuna ve avukatı hakkında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı değerlerini Aklamak” suçlamaları üzerine soruşturmayı sürdürdü. Mehmet Bostan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm suçlamalardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği ortaya çıktı. Karardan iki gün sonra Bülent Göktuna ve Burhan Asaf Şafak hakkında iddianame hazırlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

10 Haber’in ulaştığı iddianamede ise Devlet Denetleme Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı şikayetçi olarak yer alırken Bülent Göktuna ve Burhan Asaf Şafak’ın “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı değerlerini Aklamak” suçunu işlediği öne sürüldü. İddianamede, Varlık Fonu’nun dolayısıyla Mehmet Bostan’ın sözleşmeye aykırı bir şekilde 25 milyon doları tek seferde Bülent Göktuna’nın şirketine ödediği belirtildi.

ESKİ BAŞKAN DOSYADA SANIK YAPILMADI

Bülent Göktuna’nın şirketi Mineks İnternational’ın, 25 milyon dolarlık ödemenin ardından McKinsey’e 12 milyon dolar gönderdiğine yer verilirken, MASAK tarafından yapılan incelemede ise Bülent Göktuna’nın yurt dışına yapılan para transferlerinde 25 milyon dolarlık ödemenin ardından artış yaşandığının belirlendiği ve bunun şüpheli olduğuna ayak basıldı.

Ancak aynı MASAK raporunda Mehmet Bostan’ın da yurt dışı para transferlerinde benzer şüpheye dikkat çekilmesine rağmen Varlık Fonu’nun eski başkanı dosyada sanık olarak yer almadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame ise İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar 18 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU

Varlık Fonu’ndaki yolsuzluk iddiası 7 Kasım 2016’da kurulan TVF, henüz yönetim kurulu üyeleri dahi belirlenmeden Mehmet Bostan tarafından büyük bir sözleşmeye imza atması ile başladı. Sözleşme detaylarında Mineks İnternational, McKinsey&Company, NewOak Capital, Allen&Associates şirketlerinin bulunduğu konsorsiyum TVF’ye yurt dışından 75 milyar dolar fon getirme vaadi bulunuyor. Ancak ön ödeme için 25 milyon dolar isteniyordu. Sözleşmenin imzalandığı tarihte Bostan’ın resmi olarak TVF’nin başkanı değildi. Mehmet Bostan’ın ataması resmi olarak 15 Kasım 2016’da gerçekleşti.

TVF tarafından ilk aşamada 15 milyon dolar, ikinci aşamaya geçişin hızlandırılabilmesi için birinci aşama başlamadan önce de 10 milyon dolar ödeme yapılacaktı. Ödeme yapılması gereken ve adına fatura kesme yetkisi bulunan şirket ise Allen&Associatesti. Örtülü ödenekten alınan 25 milyon dolar ise farklı şirkete verildi. Mehmet Bostan başkanlığındaki TVF, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın verdiği onayla örtülü ödenekten 25 milyon doları alarak, bunu diğer şirketlerden Mineks İnternational’ın hesabına 21 Aralık 2016 tarihinde yatırdı.

Mineks İnternational’ın yönetim kurulu başkanı ise Londra’daki iş çevrelerine yakınlığıyla bilinen ve projenin sahibi Bülent Göktuna’ydı. Ancak aradan geçen sürede konsorsiyumdan Türkiye’ye vaat edilen 75 milyar dolardan eser kalmadı. Varlık Fonu kasasından çıkan 25 milyon dolar ise geri getirilemedi.Henüz bir yetkisi yokken sözleşme imzalayan ve sözleşmeye aykırı bir şekilde başka bir şirkete tek seferde 25 milyon dolar gönderen Mehmet Bostan, 18 Eylül 2017’de görevden alındı.