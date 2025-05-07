Varşova Üniversitesi'nde baltalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Varşova Üniversitesi'nde baltalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Polonya’daki Varşova Üniversitesi'nde düzenlenen baltalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Polonya’nın başkenti Varşova’daki Varşova Üniversitesi'nde baltalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

varsova2.jpg

Saldırıda ölen kişinin üniversite çalışanı bir kadın olduğu, yaralanan kişinin ise üniversitenin güvenlik görevlisi olduğu aktarıldı. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi. Polonya basını, saldırganın balta ile kadının başını kestiğini aktardı.
Yetkililer, saldırının yere saatle 18.40’da düzenlendiğini belirterek, saldırganın 22 yaşında Polonya vatandaşı olduğunu aktardı. Polonya basını, saldırganın balta ile bir kadının başını kestiğini aktardı.

Son Haberler
Maliye kümesteki kazı bağırtarak yoluyor!..
Maliye kümesteki kazı bağırtarak yoluyor!..
Dr. Devlet Bahçeli: ‘Sağda Birleşme: Niçin ve Nasıl?’
Dr. Devlet Bahçeli: ‘Sağda Birleşme: Niçin ve Nasıl?’
Epey zamandır rüzgâr ekiliyor
Epey zamandır rüzgâr ekiliyor
Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın
Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir dengeler
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir dengeler