Varşova Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre; olay sabah saatlerinde kent merkezindeki Solidarnosc Caddesi’nde meydana geldi. İki tramvay ile şehir içi toplu ulaşım sağlayan bir otobüsün çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı ve bunlardan 16’sı hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, kaza sonrasında trafiğe kapatılan olay yerinin, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldığını kaydetti.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise kazayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Kazanın nedeni, savcılık tarafından ayrıntılı olarak araştırılıyor." ifadelerini kullandı.