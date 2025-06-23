Vasilije Micic bilmecesi sürüyor! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Vasilije Micic bilmecesi sürüyor! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe Beko'da önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekibin bir süredir gündeminde olan ve kendisine ciddi bir teklif yapılan Vasilije Micic'e başka tekliflerin daha geldiği kaydedildi.

EuroLeague'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Özellikle önemli oyuncularından Marko Guduric, Tarık Biberovic ve Nigel Hayes-Davis'in ayrılık ihtimalleri sonrası çalışmalar hızlandı.

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FENERBAHÇE BEKO'YA VASILIJE MICIC'DE RAKİPLER

NBA'de Phoenix Suns forması giyen Vasilije Micic'e Fenerbahçe'nin 3 yıl için 12 milyon euro milyon dolar teklif ettiği iddia edilmişti. Kanarya'ya bu transfer için rakipler çıktı.

TelesportRS'in haberine göre; Olympiakos, Vasilije Micic'e 3 yıl için 12 milyon dolarlık bir teklif sundu.

Meridian Sports'un haberine göre; Kızılyıldız ise Micic'e 3 yıl için 10 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

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