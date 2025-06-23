Vasilije Micic bilmecesi sürüyor! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

EuroLeague'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Özellikle önemli oyuncularından Marko Guduric, Tarık Biberovic ve Nigel Hayes-Davis'in ayrılık ihtimalleri sonrası çalışmalar hızlandı.

FENERBAHÇE BEKO'YA VASILIJE MICIC'DE RAKİPLER

NBA'de Phoenix Suns forması giyen Vasilije Micic'e Fenerbahçe'nin 3 yıl için 12 milyon euro milyon dolar teklif ettiği iddia edilmişti. Kanarya'ya bu transfer için rakipler çıktı.

TelesportRS'in haberine göre; Olympiakos, Vasilije Micic'e 3 yıl için 12 milyon dolarlık bir teklif sundu.

Meridian Sports'un haberine göre; Kızılyıldız ise Micic'e 3 yıl için 10 milyon euroluk bir teklif hazırladı.