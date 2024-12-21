Vasilije Micic’in rekoru galibiyete yetmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Vasilije Micic’in rekoru galibiyete yetmedi

NBA’de Vasilije Micic’in formasını güydüğü Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers’a konuk oldu. Sırp oyuncunun sayı rekoru galibiyete yetmedi.

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'i konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 108-98'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Sixers derecesini 9-16'ya geliştirirken Hornets ise 28'inci maçında 21'inci mağlubiyetini aldı.

Sixers cephesinde 34 sayı – 9 asist ile oynayan Joel Embiid sahanın en skorer ismi olurken, Tyrese Maxey 23 sayı – 6 asist üretti. Kelly Oubre Jr da maçı 22 sayı – 5 ribaund ile tamamladı.

Hornets'te 20 sayı ile takımın en skorer ismi olan Vasilije Micic, bu sezonki en yüksek skoruna ulaşsa da mağlubiyeti önleyemedi. Miles Bridges 15 sayı – 7 ribaund üretirken Nick Richards da geceyi 10 sayı – 6 ribaund ile tamamladı.

Diğer maçlarda alınan skorlar şöyle:

Cleveland Cavaliers 124-101 Milwaukee Bucks
Miami Heat 97-104 Oklahoma City Thunder

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