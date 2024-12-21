Vasilije Micic’in rekoru galibiyete yetmedi

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'i konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 108-98'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Sixers derecesini 9-16'ya geliştirirken Hornets ise 28'inci maçında 21'inci mağlubiyetini aldı.



Sixers cephesinde 34 sayı – 9 asist ile oynayan Joel Embiid sahanın en skorer ismi olurken, Tyrese Maxey 23 sayı – 6 asist üretti. Kelly Oubre Jr da maçı 22 sayı – 5 ribaund ile tamamladı.



Hornets'te 20 sayı ile takımın en skorer ismi olan Vasilije Micic, bu sezonki en yüksek skoruna ulaşsa da mağlubiyeti önleyemedi. Miles Bridges 15 sayı – 7 ribaund üretirken Nick Richards da geceyi 10 sayı – 6 ribaund ile tamamladı.



Diğer maçlarda alınan skorlar şöyle:



Cleveland Cavaliers 124-101 Milwaukee Bucks

Miami Heat 97-104 Oklahoma City Thunder