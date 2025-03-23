Vasiyeti ortaya çıktı: Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi

'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

TÖREN AİLE ARASINDA GERÇEKLEŞTİ

Akın'ın eşi Sönmez Köksal, cenazeyi vasiyet üzerine bugün defnettiklerini açıkladı. Törenin aile arasında gerçekleştirildiği belirtilirken, Filiz Akın'ın dün hayatını kaybettiği açıklandı.

ERDOĞAN TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filiz Akın için taziye mesajı paylaştı. Paylaşımda, "Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Filiz Akın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın 1943 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Akın, liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamladı.

Filiz Akın ilk sinema deneyimini Memduh Ün'ün yönettiği Akasyalar Açarken filmiyle yaşadı. Daha sonra Ajda Pekkan ile başrollerini paylaştığı Şakayla Karışık adlı filmde rol aldı. Yeşilçam'ın ünlü ismi oyunculuk kariyerinde pek çok yapıma imza attı.

1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlendi ve 1965'te oğlu İlker İnanoğlu doğdu. 1974'te Türker İnanoğlu'ndan boşanan Akın, Babaların Babası filmiyle 1975 yılında sinemaya veda etti.

Akın, 1982 yılında Leon Bubi Rubinstein ile evlenip Paris'e yerleşti. 1993'te Rubinstein'dan boşanan Akın, 1994'te dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi. 1998–2002 yılları arasında Paris elçiliğinde bulundu.