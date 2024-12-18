Vasiyeti yürek yakmıştı! Ankaralı Turgut ölmeden önce ne söyledi… Kızı Eylem'den çarpıcı açıklamalar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vasiyeti yürek yakmıştı! Ankaralı Turgut ölmeden önce ne söyledi… Kızı Eylem'den çarpıcı açıklamalar

Ankaralı Turgut akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçının ölmeden önceki söyledikleri dikkat çekti. Kızı Eylem'den çok konuşulacak açıklamalar...

Akciğer kanserinden dolayı tedavi gören ve bir süre önce entübe edilen 'Ankaralı Turgut' lakaplı şarkıcı Turgut Karataş, 61 yaşında hayatını kaybetti. Karataş Ortaköy Mezarlık Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye, Karataş'ın ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve Ankaralı sanatçılar katıldı.

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SON İSTEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ankaralı Turgut'un vefatının ardından son isteği gündeme geldi. Kızı Eylem Boran şöyle konuştu:

"Babam ölmeden önce dedi ki; 'evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın, evlatlarımı mezara sokmayın. Hakkımı helal etmem, haram ederim.'"

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ÇOCUKLARINI REDDETMİŞTİ

Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, kızı Eylem dışında diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" ifadelerini kullanmıştı.

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