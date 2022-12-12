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VASKİ: Su sayaçlarınızı donma riskine karşı koruyun

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, havaların soğumasıyla abonelerini, su sayaçlarının donma riskine karşı önlem almaları konusunda uyardı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 17:43
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VASKİ: Su sayaçlarınızı donma riskine karşı koruyun

VASKİ: Su sayaçlarınızı donma riskine karşı koruyun
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VASKİ'den yaılan açıklamada, kış aylarında hava sıcaklığının aniden düşmesiyle su sayaçları ve tesisatlarda oluşabilecek donma riskini engellemek için abonelerin tedbir almaları gerektiği belirtildi.

Açıkta olan su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon borularının soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaya yol açtığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kışın su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerekir. Sayacın etrafı cam yünü, talaş veya benzeri materyaller ile koruma altına alınarak, olası bir problemin önüne geçilmelidir. Donma halinde ise sayaca, sıcak su dökülmesi veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, su tesisatının patlamasına ve maddi hasarın daha da artmasına sebebiyet vermektedir. Olası sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin, sayaca müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte genel müdürlüğümüze ulaşmaları gerekmektedir."

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