VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü, Edremit ilçesine bağlı bazı mahallelerde zorunlu kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu

VASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “Edremit ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’ni (Kiracılar TOKİ) besleyen 500’lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Esentepe, Ayazpınar ve Doğanlar mahallelerinde 10 Temmuz 2023 Pazartesi (bugün) saat 17.00’dan başlayarak 11 Temmuz 2023 Salı saat 12.00’a kadar zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir.

Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır” denildi.

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