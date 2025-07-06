Vatan Emniyet önünde eylem. Destek için buluştular

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı. Gözaltı haberini duyan vatandaşlar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne akın etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de katıldığı buluşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tarihi Amasya mitingi dinletiliyor.

Timur Soykan'ın ifadesi ortaya çıktı

Sabahın erken saatlerinde CHP'li belediyelere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatılırken, akşam saatlerinde ise gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı.

Soykan'ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı öğrenildi.