﻿Vatan toprağına bir gece ansızın gitmek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın işgal ettiği adalar için dedi ki;

- "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz…"

Nereye gideceğiz?

- Vatan toprağına…

- Yunan işgalindeki 20 Türk adasına…

Vatan toprağına gitmek için Yunanistan'a tehdit niye?

Ankara'dan İstanbul'a gider gibi değil mi?

Neden bir gece ansızın gideceğiz ki vatan toprağımıza?

Erdoğan, Yunanlılara demelisin ki;

- Size 30 gün müsaade, pılınızı, pırtınızı toplayın, tek bir Yunanlı kalmayacak şekilde 20 adamızı tahliye edin…

Etmediler mi?

Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerine şu emri verirsin;

- Vatan toprağındaki işgale son verin…

Gerisini Mehmetçik mükemmel şekilde halleder…

Muhalefetin tepkilerine de yandaş medya ile AKP ve MHP'lilerin tepkilerine de bakıyorum ama şu gerçeği kimse gündeme getirmiyor:

- Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları içinde olan vatan toprağını işgalden temizlemek için tehdit ederek Yunanistan'a bir gece ansızın neden gidelim?

Yunanistan ile ilişkilere gelince…

Değerli dostum Prof. Dr. Hasan Ünal tweet mesajlarında özetle diyor ki;

- "Amerika'nın Kıbrıs Rum Kesimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırması, ABD ve Fransa'nın Yunanistan'ı silahlandırması yeni bir Yunanistan politikası tasarlamamızın şart olduğunu ortaya koyuyor.

- Ege'deki bütün hak ve menfaatlerimizden vazgeçmeye hazırmışız gibi karşı tarafa/taraflara verilmeye çalışılan mesajlar Ege ve Kıbrıs politikalarımızın amacını adeta ortadan kaldırdı.

- AB ipoteği öncesinde Yunanistan/Rum tarafının ister Ege'de isterse Kıbrıs'ta sorunları askerileştirme girişimlerini karşı hamlelerle Türkiye hep püskürtmeyi başarmıştı. Kardak Krizi ve S-300 krizleri bunların en güzel örnekleridir

- Yunan/Rum tarafının Ege/Kıbrıs'ı askerileştirme girişimlerini NATO/BM'ye şikayet ederek kayda geçirmek doğrudur ama büyük sonuçlar beklenmemelidir. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması ile ilgili yaptığımız girişimler de yerindedir

- Bir yandan Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine misliyle karşılık vermek, bunun için harbe hazır durumdaki S400'leri zaman zaman tatbikat amacıyla Ege'ye konuşlandırmak, bu arada KKTC ile Savunma anlaşmaları yaparak hava/deniz üsleri kurma girişimlerine hız vermek gerekebilir

- Çok kutuplu dünyada Batı açısından NATO'nun AB'den daha önemli hale geldiğini unutmamalıyız."

Haklısın ama yetmez Ünal hocam…

"Yeni bir Yunanistan politikası" değil bugün Türkiye'mizin ihtiyacı.

Gereken şudur;

- Yeni ve bütünsel bir dış politika…

Amerika, Rusya, İngiltere, Suriye, İran, Irak, Libya ve Avrupa Birliği üyeleri ile yeni yepyeni bir dış politika şarttır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün;

- "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesi şarttır.

Türkiye 20 yıllık AKP ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarında dış politikada bir yandan bir yana savruldu.

Tarihi hatalara imza atıldı…

Türkiye, Ata'mızın "Muasır Medeniyet" hedefinden saptırıldı…

Bugün Amerika ile ilişkilerimize bakalım:

- Türk Askerinin başına çuval geçirme ve esir alma kahpeliğini yaptı mı? Evet…

- PKK terörüne destek veriyor mu? Evet…

- Türkiye'yi Suriye bataklığına soktu mu? Evet…

- PKK'ya karşı yaptığımız, "İnlerine gireceğiz, tek bir terörist bırakmayacağız" diye Suriye'nin kuzeyinde başlattığımız askeri operasyonları tehdit ve hakaret dolu mektubu ile durdurdu mu? Evet…

- Güney sınırımıza komşu terör devleti kuruyor, besliyor, silahlandırıyor mu? Evet…

- Yunanistan'a F-35 uçakları veriyor mu? Evet…

- Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Rus malı S-300 hava savunma sistemini kullanarak F-16 uçaklarımızı "radar kilidi" atıp tehdit yaratıyor mu? Evet…

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi tanıdı mı? Hayır…

- Güney Kıbrıs Rum Kesimine silah ambargosunu kaldırdı mı? Evet…

- Yunanistan'a NATO'yu devre dışı bırakıp 8 askeri üs kurdu mu? Evet…

- Türkiye'ye silah ambargosu uygulayarak F-35 projesinden çıkardı mı? Evet…

- Petriot hava savuma sistemini verdi mi? Hayır…

- F-16'larımızın modernizasyonunu yapıyor mu? Hayır…

- Biden, Erdoğan'a ve Türkiye'nin taleplerine destek veriyor mu? Hayır…

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarına Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk kumpasları kurulmasında FETO ve AKP ile iş birliği yaptı mı? Evet…

- Darbeci Fethullah Gülen'i iade etti mi?

- Müttefikimiz mi? Hayır…

Değerli okurlarım,

Bu tablonun sorumlusu sadece Amerika mı?

Elbette değil…

- Türkiye ve Erdoğan açısından bu tablo 20 yıllık AKP iktidarının yüz karasıdır.

Gelelim Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik görüşmelerine…

İktidar olduğu günlerde AKP'nin ana hedeflerinden birisiydi.

2005'ten 2016'ya kadar 35 fasıldan 16'sı açıldı ve görüşmeler durdu.

2016-2022 döneminde tek bir fasıl bile açılamadı.

- Haklısın Ünal hocam "NATO bugün AB'den daha önemli" oldu.

Ancak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya tam üyeliği konusunda Erdoğan'ın attığı imza ile Türkiye;

- Amerika ve Avrupa Birliğine karşı siyasi pazarlık gücünü ne yazık ki kaybetti…

Sonuç olarak demem o ki sevgili dostum Prof. Dr. Ünal hocam;

- AKP iktidarı ile Türk dış politikası değişmez, düzelmez…

Çözüm; AKP gider, dertler biter…