Vatan toprağının her yerinde yayın yasağı

Halk TV muhabiri Silivri canlı yayınında usta gazeteci ve televizyoncu İsmail Küçükkaya kardeşime diyor ki;

“Silivri cezaevinin etrafında 1,1 kilometre çapında bir alanda “Yayın Yasağı” kararı var.”

Hayır eksik bu ifade.

Çünkü AKP iktidarı 776 kilometrekarelik vatan toprağında Yayın Yasağı uyguluyor.

Halk TV’ye geçmiş olsun demiyorum.

Çünkü ortada bir suç yok.

Çünkü ortada gazeteciliğin evrensel kuralı var.

Suçlanan bir bilirkişiye söz hakkı vermek evrensel mesleki etik kurallar gereğidir.

Yeni Şafak gazetesinden Erdal Kılınç'a konuşan bilirkişi S. B. dedi ki?

"Beşiktaş ve Esenyurt’ta belediye başkanları her işten yasaca ve idareten sorumlu olduğu için hukuksuz kararlar karşısında hesap vermeleri gerekiyor. Bunların yarası büyük. Aba altından sopa gösteriyorlar.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ve Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilirkişilerin ettiği şu yemini hatırlatıyorum:

“Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.”

Verdiği demeçte, “Hukuksuz kararlar - Bunların yarası büyük. Aba altından sopa gösteriyorlar” şeklindeki sözleri nedeniyle S.B. “bilirkişi” kutsal yeminini hukuken çiğnemiştir.

S.B.’nin bu sözleri üzerine görevinin derhal sonlandırılması gerekir.

Yetmez verdiği tüm bilirkişi raporlarının da “yok hükmünde” olması gerekir.

Bu siyasi kararlar sonucu tutuklu Suat Toktaş ile tutuksuz yargılanacak olan Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz kardeşlerimin göğüslerine takılan “Özgür Gazeteci” madalyasıdır.

Bu onuru tüm meslek hayatlarında onurla taşıyacaklar.

Bu baskıcı faşist rejim altında gördükleri zulüm karşısında özgür kalmayı başaran tüm gazeteciler ve yayıncılarla gurur duyuyorum.

Değerli okurlarım,

Haldun Simavi’nin sahibi duayen ustam Rahmi Turan’ın sorumluluğunda yayınlanan ve günlük 1.2 milyon satılan efsane Günaydın gazetesinde haber müdürüydüm.

1988’de Suat Toktaş muhabir olmak için geldi ve haber müdürü olarak mesleki mülakatı ben yaptım. HBB ve Star TV’de de birlikte çalıştık.

Kanal D, ATV ve BRT, CNN Türk, Habertürk ve Haber Global’de çalıştı.

Halk TV'nin genel yayın yönetmeni olarak halen görevde.

37 yıldır çok yakından tanıdığım, sürekli görüştüğüm, değerli kardeşim Suat Toktaş’ı pozitif ayrımcılık yaparak size şöyle takdim edeyim:

Yüzde 100 özgür gazetecidir.

Siyasilere boyun eğmez.

İş insanlarının etkisi altına girmez,

Anayasa ve yasaları çiğnemez,

Dürüsttür,

Namusludur,

Cesurdur,

Korkusuzdur,

Duayen gazetecilere saygılıdır,

Genç gazetecilere mükemmel eğitmendir.

Evrensel mesleki kuralları eksiksiz uygular,

Çok iyi eş ve babadır,

Kalbinde kötülük olmayan çok iyi insandır.

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu ise siyasi hukuk kararları ile siyasi RTÜK cezalarının büyük baskısı altında olmasına rağmen özgür televizyon yayıncılığının yılmaz güvencesidir.

Halk TV’de görev yapan tüm gazeteci kardeşlerim de özgür yayıncılık anlayışı ile mesleki etik kurallar uygulayarak görev yapıyorlar.

Halk TV ve özgür gazeteciler ile özgür yayıncılar; korkutulamaz susturulamaz.

Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı var.