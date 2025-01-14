Vatana ihanet suçu affedilemez

Bayındırlık ve İskân ile Ulaştırma Bakanlığı yapan 18., 19., 20. ve 21. Dönem Milletvekili Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Yaşar Topcu, 10 Ocak’taki, “İşte AKP ve MHP’nin görüşleri” başlıklı yazım konusunda beni arayarak dedi ki;

“Vatana ihanet suçu affedilir mi?”

Topcu, Abdullah Öcalan’ın müebbet hapse mahkûm edilmesinin gerekçeli mahkeme kararını gönderdi.

Davaya; çok sayıda şehit ve gazi aileleri ile bazı dernek, vakıf ve sendika temsilcilerinin davaya müdahilliklerine karar verildiğini vurgulayan Topcu’nun gönderdiği mahkeme kararının özeti şöyle:

“Mahkememizce dinlenen müdahiller; müdahale dilekçelerini tekrar ederek, sanığın kurduğu ve lideri olduğu PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen eylemler sonucu, çok sayıda askerin, polisin, kamu görevlilerinin ve sivil kişilerin öldürüldüğünü veya sakat bırakıldıklarını beyan ederek, sanıktan şikayetçi olduklarını, sanığın cezalandırılmasını ve şahsi haklarının saklı tutulmasını talep etmişlerdir.

Yine mahkememizce dinlenen müdahiller vekilleri, müdahale dilekçeleri ile müstakilen veya müştereken verdikleri iddialarını içeren dilekçelerini tekrar ederek, sanık Abdullah Öcalan’ın başında bulunduğu PKK terör örgütünün bağımsız Kürt Devleti kurmak ve vatanı parçalamak amacıyla gerçekleştirdiği terör eylemleri sonucu sivil, asker ve polis ayırımı yapmadan binlerce kişinin öldürüldüklerini veya sakat bırakıldıklarını, yine terör eylemleriyle iş makinalarını, alt ve üst yapı yatırımlarını, petrol tesislerini, ormanları vb. yakıp yıktıklarını,

Ülkede, Türklerin ve Kürtlerin en az bin yıldır birlikte yaşamakta olup, Türk-Kürt ayırımı yapılmadığını, sanığın amacının; devleti parçalamak olduğunu, şehit kanı ile çizilmiş Misak-ı Milli sınırları içinde vatanın bir bütün olup, asla parçalanamayacağını beyan ederek,

Sanıktan şikayetçi olduklarını, sanığın vatana ihanet suçundan Türk Ceza Kanunun (TCK) 125.’inci maddesi gereğince cezalandırılmasını ve şahsi haklarının saklı tutulmasını talep etmişlerdir.



KARAR - H Ü K Ü M Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; Sanık Abdullah Öcalan’ın;

Kurduğu silahlı terör örgütü PKK'yı, aldığı kararlar ve verdiği emir ve talimatlarla sevk ve idare ederek, devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmağa matuf eylemleri gerçekleştirdiği sabit görüldüğünden, eylemine uyan TCK'nın 125. maddesine göre ÖLÜM CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.”

Duayen siyasetçi ve hukukçu Yaşar Topcu şunları söyledi:

“Öcalan’ın suçu yargı kararı ile kesinleşmiş olan vatana ihanettir, cezası da idamdır.

İdam cezasının Türkiye Büyük Millet Meclisinde kaldırılması hukuki değil siyasi bir karardır.

Bu siyasi karar yargı tarafından verilen “vatana ihanet” suçunu ortadan kaldırmaz, kaldıramaz.

Yargı tarafından verilen “vatana ihanet” suçu siyasi değil, hukuki bir karardır.

Yargının “vatana ihanet” kararı “Umut Hakkı ve Af” adı altında meclis kararı olsa da siyasi karar ile ortadan kaldırılamaz.

Sonuç olarak “vatana ihanet” suçu affedilemez.”