Vatana ihanetten yargılanan çocuklar serbest bırakıldı

Nijerya’da geçtiğimiz ağustos ayında hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan protestoculara yönelik suçlamalar, gelen tepkiler üzerine geri çekildi. Vatana ihanet de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltilen protestocular arasında 14 yaşındaki çocukların da bulunduğu 30'dan fazla kişi yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Bola Tinubu, geçtiğimiz günlerde bu çocukların serbest bırakılması için çağrıda bulunmuş, tutuklama ve dava sürecinde yer alan polis ve diğer yetkililer hakkında da soruşturma açılması gerektiğini belirtmişti.

Tepkiler ve Videolar, Hükümeti Zor Durumda Bıraktı

Olay, çocukların mahkemede yetersiz beslenme nedeniyle fenalaştıklarını gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması ile Nijerya’da geniş çaplı bir tepkiye yol açtı. Gençlerin mahkeme salonunda acı içinde kıvrandığı görüntüler, çocukların maruz kaldığı kötü muamele ve uzun süren gözaltı süreleri üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Nijerya’daki hak savunucuları, bu çocukların durumu için "kurumsal çocuk istismarı" ifadelerini kullanarak hükümeti eleştirdi.

Protestolar, Yaşam Maliyetindeki Krizi Eleştiriyordu

Protestolar, Nijerya genelinde artan yaşam maliyetlerine ve kötü yönetime karşı geniş çaplı bir hareket olarak başlamıştı. #EndBadGovernance hareketi adı altında bir araya gelen göstericiler, bazı bölgelerde güvenlik güçleriyle çatışmaya girmiş, polis yetkilileri çatışmalarda yedi kişinin öldüğünü açıklamıştı. Ancak insan hakları grupları bu sayının en az 23 olduğunu iddia ediyor. Olaylar sırasında yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı.

Uluslararası Tepki ve Hükümetin Adım Atması

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bayo Onanuga tarafından yapılan açıklamada, insani işler bakanlığının tüm çocukların güvenle ailelerine dönmelerini sağlamak için görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca, çocukların uzun süre gözaltında tutulmalarına yol açan durumların soruşturulması amacıyla adli süreç başlatıldı. Amnesty International da çocukların gözaltında tutulmasını "toplanma özgürlüğünü bastırmaya yönelik en ölümcül girişimlerden biri" olarak nitelendirdi.

Gözlemciler, hükümetin protestoculara yönelik yüksek baskı stratejisini yumuşatma yönünde adım attığını belirtti.