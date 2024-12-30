Vatandaş 2025'e umutsuz bakıyor: 2024 kötü geçti, 2025'ten beklentimiz yok

Yeni yıla girmek üzere olduğumuz bugünlerde Ankara'nın Ulus semtinde mikrofon uzattığımız vatandaşlar 2025 yılından umutsuz olduklarını belirtirken, hayat pahalılığından şikayet etti. Mikrofon uzattığımız bir vatandaş, "2024 kötü geçti. 2025'ten de beklentimiz yok" derken bir kuruyemiş esnafı da, "10 sene önce yılbaşında tahmini olarak 500 kilo kuruyemiş sattığımı hatırlarım ama şu an için 10 kilo satmış değiliz" ifadesini kullandı.

ANKA Haber Ajansı olarak Ankara'nın Ulus semtinde bulunan hal pazarında vatandaşlara ve esnafa 2024 yılının nasıl geçtiğini ve 2025 yılına ilişkin beklentilerini sorduk. 2024 yılının özellikle ekonomik anlamda iyi geçmediğini belirten vatandaşlar 2025 yılına da ümitsiz baktıklarını kaydetti. Özellikle emekliler geçinemediklerinin altını çizdi.

Bir emekli, 2024 yılında aç ve susuz kaldığını belirterek, "Zor geçti, aç da kaldık, susuz da kaldık. Maaş yetmiyor, kira veriyoruz 10 bin lira. Kan kusturdular, kan..." dedi.

"2025 BUNDAN DAHA KÖTÜ OLUR"

Başka bir emekli vatandaş 2024 yılı için, "Çok sakat geçti. Geçimim simit. 2025 bundan daha kötü olur" dedi. Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan milli piyango bileti satıcısı esnaf 2024 yılı için, "Sıkıntılı geçti, insanların yaşam olayı bitti, alışveriş düştü. Ama yine de ülkemizin huzurlu olması için dua ediyoruz. 2025 yılı inşallah huzurlu geçer ama beklentimiz yok" dedi. Bilet satışlarının nasıl olduğuna ilişkin soruya ise, "Fiyatlar aldı başını gitti. Önceki yıllar çok tatlıydı. Benim 40 yıldan beri bayiliğim var. O zaman çok iyiydi, bereketliydi" yanıtını verdi.

"BUGÜN ALDIĞIMIZI YARIN ALAMIYORUZ"

Pazarda alışveriş yapan vatandaş 2024 yılının nasıl geçtiğine ilişkin soruya, "Çok sıkıntılı, hiçbir şey alamıyoruz. Marketlere bakıp geri dönüyoruz. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz" dedi. 2025 yılı beklentilerini sorduğumuz vatandaş, "Hiçbir şey beklediğim yok" dedi.

Bir balıkçı esnafı, "2024 çok kötüydü, ekonomi de çok kötüydü" dedi. Balıkçı esnafı, 2025 yılına ilişkin beklentilerinin neler olduğu sorusuna ise "Beklentim yok, hakkımı helal etmiyorum" dedi.

"500 KİLO KURUYEMİŞ SATTIĞIMI HATIRLARIM AMA ŞU AN İÇİN 10 KİLO SATMIŞ DEĞİLİZ"

Bir kuruyemiş esnafı, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezlerinden olan kuruyemişi 10 yıl önce yılbaşı arifesinde 500 kilo sattığını ancak şu an itibariyle 10 kilo satamadığını belirterek 2024 yılının nasıl geçtiği ve 2025 yılından beklentilerinin sorulması üzerine, "2024 bu sene çok hüzünlü geçti, ekonomik olarak da çok sıkıntılı geçti. Artık gelir gideri karşılamıyor. Asgari ücrete yapılan son zam ile vatandaşı iyicene perişan edecekler, emekliyi ettiler zaten insanları süründürecekler. 2025'in, 2024'ten daha kötü olacağını düşünüyorum. 10 sene önce yılbaşında tahmini olarak 500 kilo kuruyemiş sattığımı hatırlarım ama şu an için 10 kilo satmış değiliz" diye konuştu.

Bir emekli 2025 yılına dair temennilerini paylaşarak, "Milletimize hayırlı uğurlu olsun 2025 yılı. Ekonomimiz düzelsin, herkese sağlık versin. Emekli durumumuz hiç iyi değil. Elini vicdanına koysun ve biz emeklilere yüzde 25-30 versin. 2025 yılının daha kötü olacağını düşünüyorum. Şimdiden fiyatlar artmış" dedi.

"2024 BİRAZ BERBATTI, 2025 DAHA DA BERBAT OLACAK"

Başka bir vatandaş 2025 yılının 2024'e nazaran daha kötü geçeceğini belirterek, "2024 biraz berbattı, 2025 daha da berbat olacak. Fiyatlar çok zamlı bir adet tere, bir adet roka 15 TL. Geçen sene daha ucuzdu bu sena çok pahalı. Alacak güç yok insanlarda. Nane 20 TL, küçük kıvırcıklar 35 TL" dedi.

Küçük bir çocuğa 2025 yılı beklentilerinin sorulması üzerine, "2025 yılında barbie bebek istiyorum" dedi.

Çocuğuna harçlık veremediğini belirten vatandaş 2024 yılına ilişkin, "2024 kötü geçti. 2025'ten de beklentimiz yok, böyle giderse 2026'dan da beklentimiz yok. Çocuklara harçlık veremiyoruz. Emeklinin hali harap" ifadesini kullandı.

"DEVLETİMİZ BİRAZ İNSANLARI DÜŞÜNSÜN"

Geçim sıkıntısından dert yanan başka bir vatandaş, "Emekli olduğum halde çalışıyorum yine yetmiyor. Ev kirası olmuş 20 bin lira. Devletimiz biraz insanları düşünsün.Yatıyor kalkıyor Suriye... 2025'ten beklentim inşallah her şey güzel olur" dedi.

Başka bir vatandaş 2024 yılına ilişkin, "Kötü geçti, berbat... Çalış çalış nereye kadar? Hiçbir şey alınmıyor. Pazara çıkmışız hiçbir şey alınmıyor. Elini neye atsan ateş pahası" dedi. Yılbaşı gecesine ilişkin planı olup olmadığına ilişkin soruya ise, "Para yok ki plan yapalım" ifadesini kullandı.

"ESKİYE GÖRE İNSANLAR AZ HİNDİ ALIYOR"

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez yiyeceklerinden olan hindinin 200 TL olduğunu belirten kasap ensafı, "Hindi 200 TL. Eskiye göre insanlar az hindi alıyor. Geçen seneki satışın yüzde 5'i yok" dedi.

Emekli başka bir vatandaş 2024 yılına ilişkin, "İyi geçmedi. Pahalılık çok" dedi.

Emekli başka bir vatandaş ise 2024 yılına ilişkin olarak, "İyi geçmedi, 12 bin 500 lira ile ne yapacaksın?" dedi.

"EMEKLİYİZ AMA ALDIĞIMIZ MAAŞ HİÇBİR ŞEYE YETMİYOR"

2025 yılından ümitsiz olduğunu belirten başka bir emekli vatandaş geçim sıkıntısından dert yanarak, "2024 yılı çok kötü geçti, 2025'i de öyle bekliyoruz. Emekliyiz ama aldığımız maaş hiçbir şeye yetmiyor. Yukardakiler de biraz düşünsünler" dedi.

Başka bir vatandaş, 2024 yılına ilişkin olarak, "İyi geçmedi, verdikleri zam da işe yaramadı. Emekli maaşı 12 buçuk. Ben nasıl geçineyim" dedi.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Geçim sıkıntısından dert yanan başka bir vatandaş, 2024 yılına ilişkin "Hiç iyi geçmedi. Hatalıklar ve maddi durum ile mücadele ederek geçti. Hiçbir şekilde geçinemiyoruz. 2025 yılında önce sağlık bekliyoruz, sonra da enflasyonun düşmesini bekliyoruz" dedi.

Geçim sıkıntısından dert yanan bir başka balıkçı esnafı, "2024 yılında iki adet dükkanım var. Bir dükkanın cirosu 30 milyar idi şimdi vallahi 2 milyar yapıyor. Gel de ip ile asma kendini" dedi.

Bir başka pazar esnafı, "Her şey pahalı ama fiyatlar düşmüyor. 2025'de bu fiyatlarda durursa iyi" dedi.

"EMEKLİ BİR ADAMIM BURADA EK İŞ YAPMASAM AÇ KALIRIM"

Emekli ama çalışmak zorunda olduğunu belirten başka bir esnaf, belediyelere atanan kayyumlara tepki göstererek 2024 yılına ilişkin olarak, "2024 savaş ile geçti. Filistinli kardeşlerimiz bizi üzdü. Türkiye için mutluluk diliyoruz, İnşallah 2025 daha iyi geçer. Umarım insanlar, barış ve kardeşlik içinde yaşar. Kayyum atanmadan, vatandaşın seçtiği belediye başkanı değiştirilmeden, herkes nizami bir biçimde görevini yapsın. Ben emekli bir adamım burada ek iş yapmasam aç kalırım. 12 buçuk ile geçinilebilir mi?" dedi.

Geçim sıkıntısından dert yanan başka bir vatandaş ise "2024 eziyetle geçti, İnşallah 2025'te iyi bir gün görürüz. Araba alacaktık 2024'te alamadık. İnşallah 2025'te alacağız" dedi.

Geçim sıkıntısından dert yanan bir diğer vatandaş ise, "Enflasyon ve ekonomi nedeniyle 2024 hiç iyi geçmedi. Daha kötüye mi gideriz daha iyiye mi belli değil" dedi.

"2025'TE SIKINTILI GEÇECEK"

Yazarlık için adım attığını belirten bir diğer başka vatandaş, "Çok sorunlar ile geçti. Eğlenceli değildi. Ekonomik olsun, siyasi olsun, eğitim olsun... gerçekten çok zordu. 2025 yılında yazarlık için adım attım onu bekliyorum. Her şeyin daha da pahalanacağı düşüncesindeyim, 2025'te sıkıntılı geçecek" dedi.