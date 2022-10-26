AKP’li belediyelerin okçuluk sevdası! 2 yılda 95,6 milyon TL harcandı

Vatandaş açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verirken AKP’li belediyeler milyonlarca liralık okçuluk tesisleri için kolları sıvadı. Ankara, Kayseri, Antep ve Ordu’nun ardından şimdi de Bursa’ya milyonlarca liralık okçuluk tesisi yaptırılacağı öğrenildi.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’li Yılmaz Ataş idaresindeki Harmancık Belediyesi, 29 Eylül’de, “Spor Sahası İnşaat İşleri” başlıklı ihale gerçekleştirdi. İhale kapsamında okçuluk tesisi, halı saha ve kafeterya binası inşa ettirileceği bildirildi. Okçuluk tesisinin Harmancık’ın ekolojik turizm alanında yer alan millet bahçesinin içine yaptırılacağı belirtildi.

İdarenin 3 milyon 92 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı okçuluk tesisin inşasına yönelik ihaleye üç şirket teklif verdi. Tekliflerden birini geçersiz sayan Harmancık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, teklif sayısını ikiye düşürdü. Teklifler üzerinde yapılan değerlendirmenin ardından AKP’li Harmancık Belediyesi ile Mehmet Hakan Tektaş isimli yüklenici arasında 18 Ekim’de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli belediyenin öngördüğü maliyeti de aşarak 3 milyon 166 bin TL’ye çıktı. Harmancık’a inşa edilecek okçuluk tesisinin 85X25 metre ölçülerinde olacağı ifade edildi. Harmancık Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 3,1 milyon TL’lik harcamanın ardından, okçuluk tesisleri için AKP’li belediyelerce 2020-2022 döneminde gerçekleştirilen toplam harcama 92,5 milyon TL’ye ulaştı. Okçuluk tesisi sevdasına düşen belediyeler ve yaptıkları harcamalar şöyle sıralandı:

•Ankara Altındağ Belediyesi: 23 milyon 149 bin TL

•Kayseri Büyükşehir Belediyesi: 9 milyon 700 bin TL

•Gaziantep Şahinbey Belediyesi: 57 milyon 777 bin TL

•Ordu Çatalpınar Belediyesi: 1 milyon 900 bin TL.