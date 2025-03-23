Vatandaş akın akın sandığa koştu! CHP'nin seçimi bütün yurtta heyecan yarattı

CHP'li seçmen, bir sonraki genel seçimde göstereceği Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gitti. Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda yapılan ön seçimde CHP'ye üye olan partililer oy kullanırken, vatandaşlar ise dayanışma sandığına oy kullandı. Avcılar'da ise, sabah saatlerinde başlayan oy kullanma sırasında yoğunluk oluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bir sonraki genel seçimde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı aldı.

İKİ SANDIK KURULDU

Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda saat 08.00'de başlayan seçimlere parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Üyeler salondaki sandıklarda gidip oy kullanırken, vatandaşlar ise salon dışında açılan dayanışma sandıklarında oylarını kullandı.

17.00'DE SONA ERECEK

Avcılar'da çok sayıda kişi sabah erken saatlerden itibaren oy kullanmaya gitti. Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde partililerin yanı sıra kurulan dayanışma sandıklarında CHP üyesi olmayanlar da oy kullanabiliyor. Avcılar'da 10 mahallede seçim merkezleri oluşturdu. Bunlar arasında yer alan Firuzköy, Denizköşkler, Ambarlı, Tahtakale, Yeşilkent, Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala, Merkez, Cihangir ve Üniversite Mahallesi'ndeki oy merkezlerine ilk saatlerden itibaren gelenler yoğunluk oluşturdu. Oy kullanma işleminin saat 17.00'de sona ereceği öğrenildi.

99 YAŞINDA CHP'NİN ÖN SEÇİMİNDE OY KULLANMAYA GELDİ

Zonguldak'ta, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde Cemal Özel (99), kızı ve torunuyla gelerek oy kullandı.

Özel; "Oy kullandım. Oy biraz geç kaldı. Ben 99 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Çok ayıp bir şey. İmamoğlu'nu desteklemek için geldik. Dış devletler gülüyorlar bize. Bu olaylara gülüyorlar." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Beylikdüzü'nde oy verme işlemini gerçekleştirdi.

"MİLLETİN İRADESİNE BİR DARBE VURULMUŞ DURUMDA"

Yozgat il genelinde 4 bin 700 civarında CHP üyesi ön seçimde belirlenen merkezlerde oylarını kullanıyor. Ön seçime partili olmayan Yozgatlıların ilgisinin CHP'lilerden daha fazla olduğu dikkati çekiyor. 18 yaşını dolduran gençler, kucağında bebeği ile kadınlar, yaşlılar, bastonuna yaslanarak gelenler, Ekrem İmamoğlu’na destek oyu kullanıp, partililere moral veriyorlar.

CHP MYK üyesi avukat Damla Canlı da, "Gördüğünüz gibi dayanışma sandıklarımız kuruldu. Şu an Yozgat halkı akın akın buraya oy kullanmaya gelmekte. Milletin iradesine bir darbe vurulmuş durumda. "Kurtuluş yok tek başına" diyoruz. "Ya hep beraber ya hiçbirimiz'. Ekrem Başkan yalnız değildir. Bütün Yozgat şu an Ekrem Başkan'a destek için buradadır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN BİR PARÇASI"

Erzurum'da toplamda 5 bin 700 CHP üyesi oy kullanacak. Bunun yanı sıra, parti üyesi olmayan vatandaşlar için de il ve ilçe başkanlıklarında Dayanışma Sandığı kuruldu. Sabah saat 8 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, halkın yoğun katılımıyla devam ediyor. CHP Yakutiye İlçe Başkanı Ekrem Ekmekçi, seçimle ilgili yaptığı açıklamada, bu sürecin yalnızca bir aday seçimi değil, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunu vurguladı.

ADIYAMAN'DA YOĞUN İLGİ!

CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen cumhurbaşkanlığı ön seçimi kapsamında, her ilde olduğu gibi Adıyaman’da da oy kullanma işlemi sabah 08.00’dan itibaren başladı. Parti üyeleri için kurulan sandıkların yanı sıra, üye olmayanlar için de dayanışma sandıkları kuruldu. Adıyaman’da Can Düğün Salonu’nda yapılan oylamada, katılımın yoğun olmasından dolayı sandık sayısı artırıldı.

Üye olmayanlar için kurulan 4 dayanışma sandığı, salon önünde oluşan yoğun kalabalık dolayısıyla 8’e çıkarıldı. 15 üye sandığıyla birlikte sandık sayısı 26’ya yükseldi.

EDİRNE'DE CHP'NİN ÖN SEÇİMİ İÇİN 34 SANDIKTA OY KULLANILDI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere gerçekleştirdiği ön seçim uygulaması, sabah saatlerinde ülke genelinde başladı. Edirne'de ön seçimde il genelinde 14 bin 381 üye, toplam 34 sandıkta oy kullanacak. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve CHP İl Başkanlığı'nda 11 sandık kuruldu. Parti üyeleri, bağlı bulundukları mahallelerin sandıklarında, üye olmayan vatandaşlar ise oluşturulan dayanışma sandıklarında oy kullanmaya başladı.

KADIKÖY'DE YOĞUN İLGİ!

CHP'li seçmen, bir sonraki genel seçimde göstereceği Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gitti. Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda yapılan ön seçimde CHP'ye üye olan partililer oy kullanırken, vatandaşlar ise dayanışma sandığına oy kullandı. Avcılar'da ise, sabah saatlerinde başlayan oy kullanma sırasında yoğunluk oluştu.

İZMİR'DE OY KULLANIMI!

İzmir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim saat 08.00'da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde parti üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da dayanışma sandıklarında oy kullanıyor.

VAN'DA OY KULLANIMI!

Van'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlediği ön seçim saat 08.00'de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde parti üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da dayanışma sandıklarında oy kullanıyor.

BEYLİKDÜZÜ'NDE OY KULLANIMI!

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde oy kullanma işlemi başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel oy kullanmak için Saraçhane binasına geçerken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Beylikdüzü'nde oy verme işlemini gerçekleştirdi.

"BU MESELE SADECE EKREM İMAMOĞLU MESELESİ DEĞİL"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim oy verme işlemi saat 08.00 itibari ile başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi’nde oyunu kullandı. Aras, daha sonra İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Aras; "Bu mesele sadece Ekrem İmamoğlu meselesi de değil. Bu mesele Türkiye’nin demokratik yapısının gün geçtikçe zarar görmesi, hukuk sisteminin zarar görmesi, anayasa kararlarına uyulmaması, yine ekonomik açıdan büyük bir çöküşe doğru gitmesi gibi birçok konuyu kapsıyor. Sadece Ekrem İmamoğlu meselesi değil, halkın genel tepkisi bütün bunların hepsine. O yüzden halkın demokratik tepkisini zorbalıkla, baskılarla kontrol altına almaya çalışmamak lazım." dedi.

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