Vatandaş Akşener’e dert yandı: Af çıkarıyorlar çalanlara çırpanlara 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne

BAŞAK CANITEZ - İSTANBUL / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul’daki esnaf ziyaretlerini bugün de sürdürüyor. Maltepe’ye giden Akşener’e girdiği bir dükkanda vatandaş; “İşler malumunuz. Büyük sıkıntılarımız var ama öncelikle bize teşrif ettiğiniz için sağlıklar, sevgiler ve başarılar diliyorum. Sadece susuyorum. Anlamı ne ise anlasınlar artık. 55 yaşındayım, 55 senedir bu memlekete vergisini her şeyini verdim ama bir kere birisi de gelip ne yapıyorsun diye sormadı siz hariç. Af çıkarıyorlar çalanlara çırpanlara. 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne? Herkes mükafatını alıyor bizim suçumuz ne? İsyanımız haksızlığa başka bir şey yok.”

Bir giyim esnafı: “Kiralarımız %30-%40 zam yapıldı. Ben 12 lira kira veriyordum 16 oldu stopajla 20 oldu. Siftah yapmadığımız günler bile var. Bugün yemin billah ediyorum 1 tane müşteri var.”

Program sırasında Akşener’in yanına gelen bir öğrenci: “KYK yurtlarında 3 kişilik odaya 6 kişi sığdırıyorlar. 4 kişilik odalarda 8 kişi kalıyor. Test kitapları 150-160 lira nasıl alsınlar.”

Akşener'in ziyaretinden kareler: