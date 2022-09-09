9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Vatandaş Akşener’e dert yandı: Af çıkarıyorlar çalanlara çırpanlara 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne

Vatandaş Akşener’e dert yandı: Af çıkarıyorlar çalanlara çırpanlara 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yurt gezileri kapsamında bugün İstanbul’daydı. Maltepe’de esnaf ve halk ziyareti gerçekleştiren Meral Akşener, vatandaşın ve esnafın dertlerini dinledi. Bir vatandaş Akşener’e “Af çıkarıyorlar çalanlara çırpanlara. 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne?” dedi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 17:32
Takip Et

Vatandaş Akşener’e dert yandı: Af çıkarıyorlar çalanlara çırpanlara 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne

Vatandaş Akşener’e dert yandı: Af çıkarıyorlar çalanlara çırpanlara 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne
+
Aa
-

BAŞAK CANITEZ - İSTANBUL / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul’daki esnaf ziyaretlerini bugün de sürdürüyor. Maltepe’ye giden Akşener’e girdiği bir dükkanda vatandaş; “İşler malumunuz. Büyük sıkıntılarımız var ama öncelikle bize teşrif ettiğiniz için sağlıklar, sevgiler ve başarılar diliyorum. Sadece susuyorum. Anlamı ne ise anlasınlar artık. 55 yaşındayım, 55 senedir bu memlekete vergisini her şeyini verdim ama bir kere birisi de gelip ne yapıyorsun diye sormadı siz hariç. Af çıkarıyorlar çalanlara çırpanlara. 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne? Herkes mükafatını alıyor bizim suçumuz ne? İsyanımız haksızlığa başka bir şey yok.”

Bir giyim esnafı: “Kiralarımız %30-%40 zam yapıldı. Ben 12 lira kira veriyordum 16 oldu stopajla 20 oldu. Siftah yapmadığımız günler bile var. Bugün yemin billah ediyorum 1 tane müşteri var.”

Program sırasında Akşener’in yanına gelen bir öğrenci: “KYK yurtlarında 3 kişilik odaya 6 kişi sığdırıyorlar. 4 kişilik odalarda 8 kişi kalıyor. Test kitapları 150-160 lira nasıl alsınlar.”

Akşener'in ziyaretinden kareler:

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
1
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
2
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
3
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
4
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
5
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
﻿Nijerya'da terör örgütü IPOB'un saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
6
﻿Nijerya'da terör örgütü IPOB'un saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
﻿İYİ Parti'den flaş açıklama. Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı
7
﻿İYİ Parti'den flaş açıklama. Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı
﻿Kerem Aktürkoğlu kararını verdi: İşte yeni takımı
﻿Kerem Aktürkoğlu kararını verdi: İşte yeni takımı
﻿Kerem Aktürkoğlu kararını verdi: İşte yeni takımı
﻿Elazığ’da tekne battı: Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
﻿Elazığ’da tekne battı: Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
﻿Elazığ’da tekne battı: Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
﻿Sezar’ın ünlü sözünün geçtiği kalede çalışmalar başladı
﻿Sezar’ın ünlü sözünün geçtiği kalede çalışmalar başladı
﻿Sezar’ın ünlü sözünün geçtiği kalede çalışmalar başladı
﻿İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'a bir bakış
﻿İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'a bir bakış
﻿İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'a bir bakış
﻿Kızlarını istismar eden eşini yaralayan anne, ev hapsine çarptırıldı
﻿Kızlarını istismar eden eşini yaralayan anne, ev hapsine çarptırıldı
﻿Kızlarını istismar eden eşini yaralayan anne, ev hapsine çarptırıldı
﻿Beşiktaş'ta Weghorst şoku
﻿Beşiktaş'ta Weghorst şoku
﻿Beşiktaş'ta Weghorst şoku
﻿Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapanlar suçüstü yakalandı
﻿Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapanlar suçüstü yakalandı
﻿Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapanlar suçüstü yakalandı
﻿Dere yatağında mahsur kalan inek kurtarıldı
﻿Dere yatağında mahsur kalan inek kurtarıldı
﻿Dere yatağında mahsur kalan inek kurtarıldı
﻿Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
﻿Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
﻿Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
﻿Denizli Muğla il sınırında orman yangını çıktı. Müdahale devam ediyor
﻿Denizli Muğla il sınırında orman yangını çıktı. Müdahale devam ediyor
﻿Denizli Muğla il sınırında orman yangını çıktı. Müdahale devam ediyor
﻿Kuryelerin bıçaklı yumruklu kavgası
﻿Kuryelerin bıçaklı yumruklu kavgası
﻿Kuryelerin bıçaklı yumruklu kavgası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.