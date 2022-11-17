Tüketici kredileri korkulan rakamları aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Kasım itibarıyla 78 milyar 127 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 39 milyar 390 milyon liradan 7 trilyon 117 milyar 517 milyon liraya çıktı.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 155 milyar 35 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 578 milyar 451 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Kasım itibarıyla 10 milyar 946 milyon lira artışla 1 trilyon 4 milyar 980 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 355 milyar 595 milyon lirası konut, 36 milyar 828 milyon lirası taşıt ve 612 milyar 557 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 858 milyon lira artarak 909 milyar 689 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,7 yükselişle 376 milyar 861 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 174 milyar 822 milyon lirası taksitli, 202 milyar 39 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 125 milyon lira artarak 161 milyar 272 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 135 milyar 236 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 507 milyon lira artarak 1 trilyon 503 milyar 398 milyon lira oldu.