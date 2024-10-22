Vatandaş çelmeyi taktı polisler yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi üzerinde yaya olarak denetim yaptı. Bu sırada durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir araç, 'dur' ihtarına uymayarak yaya kaldırımına çıkarak iki araca çarptı.

YAĞMA SUÇUNA KARIŞMIŞ

Kazanın ardından aracını bırakarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gören bir kişi, şahsa çelme taktı. Şahıs yere düşerken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İsminin E.P. (24) olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan kontrollerinde 'yağma' suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Ayrıca şahsın yapılan test sonucunda narkotik madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 28 bin 150 TL idari para cezası yazılırken, emniyete götürüldü. Yaşanan olayda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.