Vatandaş çöpten gıda almak için adeta birbiriyle yarıştı

Kaynak: Halk TV
Vatandaş çöpten gıda almak için adeta birbiriyle yarıştı

Balıkesir'de çekildiği öğrenilen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde zincir marketlerden birinin çöpünden vatandaşlar çöpleri topladı.

Balıkesir'de bir zincir market tarafından çöpe atılan gıdaları toplamak için vatandaşların birbiri ile adeta yarışması sosyal medyada infial yarattı.

Sosyal medya kullanıcıları "eskiden tüp, yağ, gaz kuyruğu vardı, şimdi ise çöpten sebze toplama kuyruğu var" şeklinde yorumları yaptı.

Yaşanan ekonomik zor günlerin ibretlik bir görüntüsü olan anlarda, vatandaşların çöpe atılan ürünleri almaya çalıştığı görülüyor.

Söz konusu görüntülerine Balıkesir'in Edremit ilçesine Akçay Mahallesinde vatandaşların, zincir marketin çöpe attığı ürünleri toplamak adeta birbirleriyle yarıştı.

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