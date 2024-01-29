Vatandaş dibe batıyor. Her 4 kişiden biri borcunu ödeyemiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaş dibe batıyor. Her 4 kişiden biri borcunu ödeyemiyor
Türkiye’de ekonomik darboğaz vatandaşın sırtındaki yükü artırmaya devam ediyor. 2024 itibariyle her 4 vatandaştan biri borcunu ödeyemediği için icralık durumda.

2024 yılında, ülkemizdeki icra dairelerine yönlendirilen dosya sayısı 718 bin olarak kaydedildi ve her gün yaklaşık 25 bin yeni dosya eklenmeye devam ediyor.

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, artan faizlere rağmen borçlanmaya devam ederken, borç döngüsünden çıkamayanlar ise icra yoluna düşüyorlar.

2024'ün başlarında icra dairelerine giden toplam dosya sayısı 718 bin 238'e yükseldi. Yeni yılda ise her gün ortalama 25 bin dosya icralık olarak kaydedildi.

UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde bekleyen toplam dosya sayısı ise 21.3 milyona ulaştı. Bu durumda her dosyanın ortalama 1 kişi üzerinden açıldığı düşünüldüğünde, ülkemizde her 4 vatandaştan birinin icralık durumda olduğu ortaya çıkıyor.

Son bir hafta içinde gelen icra dosyası sayısı ise 155.8 bin olarak belirlendi. Borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Yılbaşından bu yana icra dosyalarındaki artış yüzde 15'lere varan oranlara ulaştı ki bu da vatandaşların ekonomik durumunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yoksullaşan kesimlerde bu eğilim devam ederse, icralık olmayan vatandaş kalmayacak gibi görünüyor.

Bankaların icra takibine aldığı alacak tutarı ise 194.2 milyar liraya yükseldi. Bu rakamlar, ülkedeki ekonomik zorlukların boyutunu gösteriyor.

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