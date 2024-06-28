Vatandaş enflasyonun düşeceğine inanmadı

Kaynak: AA
Vatandaş enflasyonun düşeceğine inanmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÜİK'in işbirliğiyle yürütülen piyasa katılımcılar anketinde vatandaş 12 aylık eflasyona için yüzde 71,5 seviyesinde görüş bildirdi. Ekonomistler 12 aylık enflasyon için yüzde 31,8 oranında öngörüde bulunurken, yüzde 71,5 görüş bildiren vatandaş enflasyonun düşeceğine inanmadığı görüldü.

Vatandaşı inandıramadılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran 2024’e ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni sonuçlarını yayınladı.

Konu enflasyondu...Piyasa Katılımcılar Anketi ile İktisadi Yönelim anketi ve Tüketici Eğilim anketi, finansal ve reel sektör uzmanları imalat sanayi firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası tüketici enflasyonu derlenerek, sonuçlandırıldı. Böylece Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Ankete göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,4 puan azaldı, yüzde 31,8 seviyesine geriledi. Reel sektör ise 12 aylık enflasyon için yüzde 56,2 olarak görüş bildirdi. Peki vatandaş enflasyon için ne diiyordu. Bir önceki dönemde yapılan ankete göre yüzde 4,6'lık bir düşüş yaşanmıştı. Vatandaş 12 aylık enflasyonun yüzde 71,5 olacağı yönünde görüş bildirdi. Vatandaş enflasyon düşecek açıklamalarına karşı bu öngörüde bulunması enflasyonun düşeceğine inanmadığı görüşünü ön plana çıkardı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,4 puan artarak yüzde 33,5 seviyesinde gerçekleşti

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